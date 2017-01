Kultur Ursensollen

Amberg. (brü) Weit über Amberg hinaus bekannt sind Christine und Erich Graf. Das Künstler-Ehepaar aus Poppenricht hat sich einen festen Namen in der internationalen Kunstszene erarbeitet. Seit vielen Jahren sind ihre Bilder ein gefragtes Sammelgut. Mit der Eröffnung ihrer Neujahrsausstellung am Roßmarkt wollen sie auch regional erfolgreich sein.

Die Künstler hatten sich bereits mit einer Werkschau von Oktober bis Dezember in der ehemaligen Schlecker-Filiale eingemietet. "Wir können uns hier super präsentieren. Und entsprechend interessant gestaltet mit den Stellwänden und der großen Glasfront, gibt es die besten Voraussetzungen dafür, dass es eben auch die Leute anzieht", sagte Erich Graf bei der Eröffnung der Ausstellung.Neben zahlreichen Gästen war auch Bürgermeister Martin Preuß gekommen, um viel Erfolg zu wünschen, aber auch einen entsprechenden Dank für die kulturelle Bereicherung zu überbringen: "Wenn man diese vielen gelungenen Werke sieht, steht fest, dass Christine und Erich Graf unserer Stadt hier einen sagenhaften Hingucker bieten." Mit aufgenommen hat das Ehepaar nicht nur ihre eigenen Werke. Auch Bilder diverser Gastkünstler wie Michael Fuchs, Christian Henze, Harro Ross, Mario Tosi und Henze Morro runden das Angebot ab. Eine Vielfalt an Tieraufnahmen, Landschafts- und Gebäudeportraits aus der Region, abstrakte oder auch moderne Kunst.Christine und Erich Graf haben aber durchaus noch Größeres vor. Derzeit ist die Ausstellung nur vorübergehend, bis Ende Februar sind die Exponate am Roßmarkt zu sehen. "Wir sind noch in Verhandlung mit den Inhabern. Wenn wir einen gemeinsamen Nenner finden, würden wir uns gerne auch für längere Zeit einmieten", wünscht sich Erich Graf.Wobei er auch zu bedenken gibt: "In Amberg alleine rentiert sich so eine Galerie nicht." Ziel sei es, mindestens in einem Umkreis von 50 Kilometern entsprechende Werbung zu machen. Denn nach Christine Grafs Worten ist eine Ausstellung mit Exponaten dieser Qualität derzeit erst wieder in Nürnberg zu finden.Sollte es für die Grafs am Roßmarkt weitergehen, würden sie entsprechend mehr Gastkünstler einladen. Erich Graf: "Da wir im internationalen Kunstgeschäft tätig sind, kämen wir an viele Künstler ran." Und die Ausstellung sollte dabei entsprechend ergänzt werden. Bildhauerei, abstrakte und surrealistische Kunst und viel mehr sollte dann geboten werden. "Aber alles natürlich auf hohem Niveau", wie Erich Graf betonte.Einen Namen für das Projekt gibt es bereits: "Große Oberpfalzgalerie". Ob dies auch verwirklicht wird, zeigt sich Ende Januar. Dann entscheidet es sich, ob und wie die Kunstausstellung am Roßmarkt, die täglich geöffnet hat, fortgeführt wird - oder nicht.