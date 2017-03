Kultur Ursensollen

15.03.2017

11

Bei der Jahreshauptversammlung der Musikkapelle Ursen-sollen begrüßte Angela Harbauer die vielen Musiker samt deren Angehörigen. Es folgte der Jahresrückblick mit den herausragenden Ereignissen des vergangenen Jahres.

Brunnenfest der Jugend

Proben im Kloster

Geplante Aktivitäten

Neuwahlen Musikkapelle



Die Neuwahl des Vorstands ergab folgendes Ergebnis.



Vorsitzende: Angela Harbauer 2. Vorsitzende: Erhard Graml



Kassier: Xaver Neger



Schriftführer: Stefan Hummel



Notenwart: Ute Stec k



Beisitzer: Sylvia Brandl Maria Preußl Roswitha Schmeidl



Erwachsenensprecher: Klaus Horn Nadja Günnewich



Kassenprüfer: Rita Forster Marianne Wurstbauer

Beim Vorspielnachmittag zeigten die jüngsten Musiker ihr Können. "Das Kirchenkonzert in Hohenkemnath beeindruckte alle Besucher mit ansprechenden Stücken und dem Einsatz der Musiker und des Dirigenten Stefan Neger. Im Juni fand das Brunnenfest statt mit dem Orchester, dem Nachwuchsorchester und den Kindern der musikalischen Früherziehung, geleitet von Elena Neubauer", sagte Harbauer.Ein weiterer Höhepunkt des Jahres war im Juli der Besuch der Little German Band aus North Carolina. Die Gäste machten eine Stadtführung in Amberg und in Regensburg. Bürgermeister Franz Mädler empfing die Gruppe im Rathaus und zeigte ihr die Besonderheiten Ursensollens. Besonders viel Freude bereitete laut Harbauer ein Konzert auf dem Dorfplatz mit der Band, ihrer Volkstanzgruppe und ein gemeinsames Spielen mit der Musikkapelle Ursensollen. Alle Gasteltern, Musiker und der Vorstand waren begeistert von dieser Begegnung.Der Herbst begann mit dem Probenwochenende im Kloster Ensdorf als Vorbereitung für die beiden Herbstkonzerte Anfang November. Bei einem Benefizkonzert in Lauterhofen konnten die Musiker einen kleinen Teil ihres Programms aufführen. Die Herbstkonzerte begeisterten alle Zuhörer und der Applaus war eine kleine Anerkennung für die harte Probezeit vorher. Angela Harbauer bedankte sich bei allen Musikern und deren Eltern für ihren Einsatz, beim Vorstand, den Jugendvertretern und beim Dirigenten Stefan Neger.Neger lobte bei seinem Jahresrückblick ebenfalls die Unterstützung. Sein Jahresausblick begann mit dem Terminkalender 2017, besonders hervorzuheben sei der Probentag für das Kirchenkonzert und das Probenwochenende in Ensdorf.Für den Landesentscheid 2017 im Solo-/Duo-Wettbewerb "Concertino" ermittelte der Nordbayerische Musikbund sein Aufgebot. Aus Ursensollen sind zwei Musiker im Solo-Wettbewerb dabei und zwei Musikerinnen im Duo-Wettbewerb: Jan Tischner (Klarinette) und Carmen Huber (Saxofon), Anna-Maria Sperber und Carina Weigl spielen im Duo mit ihren Klarinetten. Am Samstag, 25. März, ist der Landesentscheid in Würzburg.Kassier Xaver Neger berichtete über die Einnahmen und Ausgaben, wie Lehrerkosten, Bestellung von Dirndl- und Schürzenstoff, Prüfungsgebühren, Mitgliedsbeitrag für den NBMB. Jugendvorsitzender Markus Forster gab einen Ausblick auf geplante Aktivitäten: Palm Beach, Besuch im Fledermaushaus, Minigolf, Zeltlager, DVD-Abend und Plätzchen backen. Zum Schluss wurde noch über die geplante Reise gesprochen, die nach Kroatien führen soll.