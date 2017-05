Kultur Ursensollen

08.05.2017

08.05.2017

(ua) Vor der Sommerpause wartet der Kubus Ursensollen noch mit drei abwechslungsreichen Veranstaltungen auf: Los geht es am Sonntag, 14. Mai, mit der sächsisch-bayerischen Satireshow Stelzner & Bauer, gefolgt vom Gesangskabarett Hans Well & die Wellbappn am Samstag, 20. Mai. Das erste Halbjahr endet dann mit dem Flohmarkt am Samstag, 15. Juli, auf dem Dorfplatz in Ursensollen.



Mit ihrer skurrilen Parodien-Parade "Sächsmaschine und Süßer Senf - die sächsisch-bayerische Satireshow" zelebrieren Stelzner & Bauer die Eigenheiten der sächsisch-bayerischen Ureinwohner. Der Erfolg brachte dem Duo zahlreiche Nominierungen ein, unter anderem die des Kabarett Kaktus München, Dresdner Satire-Preis und St.-Prosper-Kabarettpreis Erding. Und auch das neue Programm ist garniert mit unkonventionellen Videos und viel Musik. Stelzner & Bauer sind nicht immer politisch, aber trotzdem gesellschaftlich relevant, musikalisch und vor allem grenzüberschreitend komisch. Hans Well & die Wellbappn vereint Hans Well und seine Kinder in einem locker satirischen Gesangskabarett. Well schrieb 35 Jahre erfolgreich für die Biermösl Blosn und zusammen mit Gerhard Polt Programme für die Kammerspiele und das Residenztheater. Jetzt bespielt er mit seinen drei Kindern Sarah, Tabea und Jonas die Bühnen der Republik und gibt am Samstag, 20. Mai, ein Gastspiel in Ursensollen. "Schneller" ist ein generationsübergreifendes Programm im bewährten Stil von Hans Well. Das Quartett nimmt kein Blatt vor den Mund, greift brisante politische Themen genauso auf wie Schulproblematik und Jugendkultur. Die Texte sind durchdacht, von gesundem Menschenverstand durchleuchtet, teils bitter-böse, teils liebevoll-spöttisch angehaucht.

Beim verspäteten Frühjahrsputz am 15. Juli können altgewordene und nicht mehr benötigte Schätze den Besitzer wechseln. Der Kubus veranstaltet dieses Jahr wieder seinen Flohmarkt. Der Veranstaltungsort ist jedoch neu: Der Flohmarkt findet am Dorfplatz in Ursensollen statt, nur bei schlechtem Wetter verlagern sich die Stände in den Kubus. Verkäufer können sich bis spätestens Mittwoch, 12. Juli, unter Telefon 09628/9239-15 oder per Mail an info@kubus-buehne.de anmelden. Tickets für Stelzner & Bauer und Hans Well & die Wellbappn gibt es bei der Amberger Zeitung.