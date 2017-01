Kultur Ursensollen

05.01.2017

3

0 05.01.2017

Der wenige Neuschnee und zuvor Raureif haben, verbunden mit Weihnachtsdekoration, das "Marterl am Kirchensteig" zwischen Hohenkemnath und Erlheim zum romantischen Winterbild gezaubert. Ex-Jagdpächter Dr. Albrecht Dübeler hat auch heuer die Tradition aufrechterhalten, diese "Rote Marter" zu schmücken.

Hohenkemnath. 1983 fertigte der inzwischen verstorbene Josef Müller aus Hohenkemnath, angeregt vom einstigen Jagdpächter Albrecht Dübeler, einen neuen Bildstock. Dieser wurde im selben Jahr aufgestellt. Müller verwendete lange haltbares Lärchenholz. Im Juni 2006 ließ der Heimatfreund das Bild von Ruth Welnhofer neu malen.Der alte Kirchensteig ist die kürzeste Verbindung zwischen dem Kirchdorf Hohenkemnath und seiner Filialkirche St. Laurentius in Erlheim. Die örtliche Überlieferung weiß nur wenig von der Entstehungszeit des Flurmals. Es wird erzählt, dass vor etwa 150 Jahren eine Magd bei plötzlich aufkommendem Sturm von einem Ast erschlagen wurde.Der Bildstock verkörpert aufgrund seiner Farbgebung den Typus einer sogenannten "Roten Marter". Der Heimatforscher Johann Riedl schreibt: "Das Marterl ist eine Verkleinerungsform von Marter und bezeichnet eine Säule, auf der ,Herr in der Marter' steht. Später wurde ein Unfall bildlich dargestellt, geschützt von einem Dach aus Brettern oder Blech. Die rote Farbe wurde gewöhnlich gewählt, weil jeder, der ein Marterl errichtete, sie selber leicht zur Hand hatte oder sie überall umsonst bekam: Es war Ochsenblut, das nichts kostete und zudem den Vorteil hatte, dass es tief ins frischgehauene Holz eindrang und wie eine Imprägnierschicht das Holz vor den Witterungseinflüssen schützte."Die Blechtafel mit dem schmerzhaften Muttergottesbild war vor 2006 stark verwittert und wurde damals von Hobbykünstlerin Ruth Welnhofer aus Kümmersbruck neu gestaltet. Die barocke Vorlage setzte die Malerin in typischen Welnhofener Farben mit Primär- und Sekundärfarben in unsere Zeit um. Lichtdurchflutet, wie der herrliche Wintertag, erscheint das Madonnenbild nun im Weihnachtsschmuck recht anheimelnd.