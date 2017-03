Kultur Ursensollen

Vor drei Wochen füllten die Raith-Schwestern die Sing- und Musikschule in Sulzbach-Rosenberg. Da es für ihren Auftritt im Kubus noch Karten gab, sollte die SRZ darauf hinweisen. Sie tat es mit Erfolg: Im Kubus blieb am Freitag kein Platz leer.

Zwei Granaten dabei

Gerade noch Hirsebrei

Die Raith-Schwestern waren schon schriller. Aber jeder kommt ins Alter, auch Frontfrau Tanja, der die Familie beim Geburtstag eine Überraschung angekündigt hatte. Da hätte es sie fast aus den Socken gehauen, als man ihr in der Garage eine "Rentner-Drohne" präsentierte: ein E-Bike, als wäre sie mit 45 Jahren dafür schon alt genug. Ein weiterer Tiefschlag an diesem Tag sei im Briefkasten der Katalog von Witt Weiden gewesen.Mittlerweile habe sie sich eine rosarote Brille zugelegt, da schauen die Mitmenschen gleich anders aus. Was dann ein Zuschauer aus der ersten Reihe gleich testen durfte - und die Brille nicht mehr hergeben wollte. Zwei Granaten hätten sie jetzt dabei, so die Tanja, einen "Bachelor of Schlagzeug", den Max Seelos, und am Bass den Philipp Zimmermann, der nix sage und eh nichts verstehe, weil er "is a Preiß".Auch am Blaimer ist die Zeit nicht spurlos vorübergegangen. Er muss ausschlafen und tut das in einem aufblasbaren Bett, wenn sein Solo vorbei ist. Beim Blick ins Publikum fragt die Tanja, wer sich noch an "Hart, aber herzlich" erinnere, wo Selfmade-Millionär Jonathan Hart mit seiner bezaubernden "föhngewellten" Jennifer, Butler Max und Hund Friedwart auf Verbrecherjagd ging. Das seien noch Zeiten gewesen, schmachtet die Tanja. Damals sei auch noch die Avon-Beraterin ins Haus gekommen, und sie (die Tanja) habe sich aus dem "heiligen Gral", dem Avon-Koffer, ein Probefläschen Apfel-Shampoo aussuchen dürfen. Geschmeckt habe das wie "g'schissn auf vegan". Tanja erinnert sich, dass sie mit 16 selbst Avon-Beraterin werden wollte. Ihr Sohn in diesem Alter hält seine Mutter eher für "retro" und meint, als Youtuber könnte man viel Geld machen.Mit dem "Bladl im Wind" kommen die kräftigen Stimmen der Raith-Schwestern durch, die auch "speim könnten", wie es derzeit auf der Welt zugehe. Dem Schönheitswahn sagt der Blaimer den Kampf an. Denn was wollen echte Männer mit "Siliconi-Titti"? Da stehe er zu altersgerechten Falten und nicht blondierten grauen Haaren. Der Blaimer beschreibt auch die Virus-Infektion, bei der man auf "allen Vieren" daherkomme. Ihm tut der Zeh weh, auch der Fuß, der Arsch zwickt, und was er gerade noch vertrage, sei Hirsebrei. Mit der goldenen Flöte himmelt der Blaimer die Frauen an, hätte als Mafiosi nichts gegen Geld, das ihm Frauen aufdrängen, denn mit einer "Ciao Bella" brächte er das Geld schon wieder durch.Gegen uns "Oberpfälzer Sturschädel kommt koaner an", lautet Tanjas Botschaft, denn "zu Zwoat san ma a Weltmacht". "Du und I" sei das Wichtigste im Leben, und beim Schmachtblick, der zum Blaimer rüberhuscht, bekommt der gar feuchte Augen. Mit dem letzten August war die Tanja nicht zufrieden. Ihr Bikini habe die Rente eingereicht, denn "wo bleibt da Summa?". Sie brauche Sonne, keinen Kamillentee, der Minirock verstaube im Kasten und die Heizdecke sei ihr bester Freund nach dem Motto "I war ned oamal im Weiher heier - wo bleibt da Summa, i könnt Scheiße schreia".Silentium, so der Blaimer, denn das Ganze sei heute eine Benefiz-Veranstaltung, weil nach der Vorstellung verkaufen die Raith-Schwestern ihre CDs. Da könne jeder ein gutes Werk tun, weil er, der Blaimer, bekomme von jeder verkauften CD 20 Cent.