Kultur Ursensollen

21.05.2017

Ihre Leidenschaft für die Malerei entdeckte Renate Wenkmann schon früh. Zur Acryltechnik kam die Hobbykünstlerin dann 2009 eher durch Zufall. Ihre aktuellen Werke sind nun bis Montag, 31. Juli, im Rathaus in Ursensollen zu sehen und auch zu kaufen.

"Auf verschiedenste Weise war ich schon immer kreativ", sagt Renate Wenkmann. Im Töpfern, Stricken, Schneidern und natürlich Malen findet sie den Ausgleich zu ihrer Arbeit, bei der sie als Lohn- und Finanzbuchhalterin nur mit Zahlen zu tun hat. In den Anfängen der Acrylmalerei beschäftigte sich die Hohenkemnatherin mit Häuser, Blumen oder Quadraten als Motiven. Diese Werke stellten die Künstlerin aber nicht zufrieden, und so wollte Wenkmann die Malerei schon fast aufgeben. Als sie dann ein halbfertiges Bild aus Verzweiflung wieder abwusch, entstand ihre jetzige Arbeitsweise.Seitdem spachtelt, spritzt, schüttet, übermalt und wäscht sie die Farbe ab, bis am Ende ein fertiges Bild vorliegt. Dieser Prozess nimmt oft einige Zeit in Anspruch. "Auf das, was übrig bleibt, muss ich mich immer wieder neu einlassen. Und das finde ich sehr spannend", sagt Wenkmann. Das Bild sei daher weder planbar noch das Resultat vorhersehbar. "Mein persönlicher Anspruch ist, dass der Betrachter innehält und zum Nachdenken angeregt wird. Die Bilder sollen ausdrucksstark sein, aber dennoch eine gewisse Ruhe vermitteln."