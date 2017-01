Kultur Ursensollen

30.01.2017

Das war es dann erst einmal. Allem Erfolg zum Trotz ist eine Neuauflage des Sudhausrock beim Kummert-Bräu derzeit nicht vorgesehen. Womöglich braut sich für die Szene aber etwas anderes zusammen.

Die Nische bleibt

Ein Denkanstoß?

Amberg. (brü) Präsentiert von TNT-Productions, wurde am Freitagabend vor fast ausverkauften Haus der vorerst letzte Rock-Sud für Newcomer aus der Region angesetzt. Die Zutaten auf der Bühne: The Edge aus Amberg sowie die Regensburger Formation Kubus M. Winni Rudrof vom Veranstalter der Konzertreihe war nicht vor Ort, hatte sich aber im Vorfeld dieses Gigs geäußert, weshalb es erst einmal das letzte Mal mit diesem Format gewesen sein soll. "Der Grund ist banal: Wir haben noch nichts Konkretes für den Weiterverbleib ausgemacht, da sowohl wir von TNT-Productions, als auch der Wirt vom Kummert-Bräu dieses Jahr viel vorhaben. Wir arbeiten gerade daran, und das nimmt viel Zeit in Anspruch. Zu einem Wie-soll-es-weitergehen-Meeting ist es deshalb bisher noch nicht gekommen."Dabei ist es schade, dass diese Konzert-Reihe zu Ende ging. Vielleicht aber nur vorerst, so eine Hoffnung. Gerade Newcomer-Bands haben es anfangs immer schwer, einen geeigneten Auftrittsort zu finden. Meistens kennt aufstrebende Youngsters erst einmal keiner, oder nur zu wenige, und ein Veranstalter investiert ungern in eine Band, die (noch) kein Publikumsmagnet ist. Dabei brauchen gerade junge Bands die Live-Bühne, um sich musikalisch zu entwickeln. Der Kummert-Bräu und TNT-Productions schafften in Amberg Abhilfe mit Sudhausrock für einige Zeit für erfreuliche Abhilfe.Gerade für The Edge war der Auftritt am Freitag ein voller Erfolg. Festmachen kann man das an einem sehr persönlichen Facebook-Eintrag, der wenige Stunden nach dem Gig von der Sängerin Kerstin Baumgartner gepostet wurde: "Ich weiß grad gar ned, was ich schreiben soll. Ich sitze jetzt auf der Couch und kapier immer noch nicht, was heute/gestern Abend passiert ist. Es war gigantisch, in einer gerammelt vollen Hütte zu spielen. Wir kamen uns wirklich wie Rockstars vor. Es hat einfach nur wahnsinnig viel Spaß gemacht, euch unsere Musik näher zu bringen und dann auch noch den Applaus zu bekommen." Da ist eine Sudhausrock-Rechnung wohl mehr als nur aufgegangen. Genauso dürfte es für Kubus M aus Regensburg gelaufen sein. Die doch - gemessen am Newcomer-Potenzial - schon etwas älteren Herren rockten die Bude mit Black Sabbath, Cream, Deep Purple, Whitesnake, The Doors bis Van Halen. Einfach mit allem, was man sich an Klassikern des Genres wünschen kann.Zusammengefasst mit dem Auftritt von den fünf Freunden von The Edge war somit ein höchst unterhaltsames und abendfüllendes Programm geboten, für das die beiden Bands viel Applaus erhielten. Und szenetypische Anerkennung des Publikums. Auch für Winni Rudrof und TNT-Productions sollte dieser gelungene Abspann-Abend vielleicht doch noch einmal Ansporn sein, diese Konzertreihe am Leben zu erhalten. Rudrof ist sich aber auch bewusst: "Die Idee des Newcomer-Fests ist super. Sowohl die Bands, als auch die Besucher gaben uns positives Feedback und mir als altem Amberger Musiker und Teil der Szene ist es immer ein Anliegen, jungen Bands, oder überhaupt Bands, eine Live-Plattform zu bieten."Daher wird es sich zeigen, ob die Reihe eine Fortsetzung findet. "Es bleibt spannend, wie es weitergeht" so Winni Rudrof. "Um mit den Worten vom Monaco Franze zu schließen: A bisserl was geht immer." Darauf einen Beckenbauer: "Schau'n mer mal."