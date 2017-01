Kultur Ursensollen

26.01.2017

Ein Feuerwerk der böhmischen Blasmusik zünden die Jungs und Mädels von "Mission Böhmisch" am Samstag, 22. April, im Kubus in Ursensollen. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Wer denkt, Blasmusik sei nur was für ältere Semester, wird bei diesem Auftritt eines Besseren belehrt. "Von perfektionistischen Solodarbietungen bis hin zu gefühlvollen Melodiephrasen, die Musiker werden einen unvergesslichen Abend auf die Bühne zaubern", heißt es in der Einladung. Die Truppe, die sich aus Berufsmusikern und ambitionierten Laien zusammensetzt, hat sich 2013 gegründet und gab 2014 ihr erstes Konzert. Das Programm besteht aus Klassikern der böhmischen und Egerländer Blasmusik sowie Eigenkompositionen. Mit von der Partie sind wieder die Ursensollener Stefan Neger, Stefan Hummel, Johannes Kellermann und Carola Stauber. Karten sind im Rathaus Ursensollen zum Preis von 13 Euro (Parkett) und 15 Euro (Galerie) erhältlich. Die Jugend der Musikkapelle Ursensollen bewirtet die Gäste vor Beginn und in der Pause. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Bild: hfz