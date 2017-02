Am Aschermittwoch bei der SPD in Ursensollen

Der SPD-Ortsverein Ursensollen lädt zu seinem politischen Aschermittwoch ins Gasthaus Reif in Ursensollen ein. Heuer konnte man als Hauptredner den Bundestagsabgeordneten Martin Burkert gewinnen, der über aktuelle politische Themen referieren wird. Burkert wurde 1964 geboren, wuchs in Nürnberg auf und machte eine Lehre im mittleren Dienst bei der Bahn. Er war freigestellter Hauptjugend- und Auszubildendenvertreter bei der Deutschen Bundesbahn in Frankfurt/Main und wechselte 1990 als Gewerkschaftssekretär zur Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands. Seit 1. Dezember 2010 wurde er auch dort Mitglied des sechsköpfigen Geschäftsführenden Vorstandes.

Der Abgeordnete ist seit 1985 Mitglied der SPD und seit 1986 bei der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA). Er war Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Nürnberg-Ziegelstein, gehörte dem Stadtrat von Nürnberg an und war im Vorstand des SPD-Unterbezirks Nürnberg. Burkert war Mitglied im AfA-Bundesvorstand und ist derzeit stellvertretender Landesvorsitzender der SPD in Bayern.Burkert gehört seit 2005 dem Bundestag an, ab 2006 war er Bahnbeauftragter der SPD-Bundestagsfraktion, seit Februar 2010 ist er Sprecher der Landesgruppe Bayern und ab 2014 Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur.Johannes Foitzig, SPD-Direktkandidat für den Bundeswahlkreis 232, wird sich bei der Veranstaltung vorstellen. Beginn ist am 1. März um 19.30 Uhr mit einem musikalischen Auftakt durch die Salleröder Boum. Die Gaststätte Reif hält die obligatorischen Fischspeisen bereit. Die Bevölkerung ist eingeladen.