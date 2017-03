Politik Ursensollen

29.03.2017

29.03.2017

Einen Blick ins Weltall werfen können, wenn es nach dem Willen des Gemeinderats geht, bald schon die Besucher des neuen Planetariums in Ursensollen. Das Gremium diskutierte auch die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr, den Breitbandausbau sowie die gemeinsame Wirtschaftsregion.

Baukosten: 800 000 Euro

Gesplittete Gebühr

Neues Feuerwehrfahrzeug

Gemeinsam stärker Das Projekt einer gemeinsamen Wirtschaftsregion nahm die nächste Hürde. Der Ursensollener Gemeinderat beschloss die Unterzeichnung einer Zweckvereinbarung mit der Stadt Amberg und den Kommunen Ebermannsdorf, Freudenberg, Hahnbach, Kümmersbruck und Poppenricht. Die Stadt richtet dazu einen Fachbereich ein und stellt dessen Leiter. Ziel ist es, die Region als gemeinsamen Wirtschaftsraum zu etablieren. (ua)

Das Planetarium soll auf dem jetzigen Gelände der Sternwarte im Naturpark Hirschwald entstehen. Dank der geringen Luftverschmutzung bietet dieser Standort Synergieeffekte zwischen Sternwarte und integriertem Planetarium sowie dem Natur- und Kulturtourismus. Das Gremium sah darin auch eine wichtige Bildungseinrichtung für die ganze Region.Das Gebäude mit halbkugelförmiger Projektionskuppel mit rund sechs Metern Durchmesser beinhaltet einen Besucherraum für etwa 20 Personen, Vortrags- und Aufenthaltsraum, Sozialraum, Garderobe, Toiletten und Technik. Die Baukosten belaufen sich auf rund 800 000 Euro.Im Vorfeld hatte sich Bürgermeister Franz Mädler bei der Regierung der Oberpfalz über mögliche Zuschüsse informiert. Für das Projekt stünden der Gemeinde Mittel aus den touristischen Fördertöpfen sowie den europäischen Fonds für regionale Entwicklung in Höhe von insgesamt etwa 75 Prozent der förderfähigen Kosten zu.Vorsitzender Matthias Mändl von der Volkssternwarte Amberg-Ursensollen zeigte eine Präsentation zu den jetzigen und künftigen Räumen sowie ein Video zu den mit einem Planetarium verbundenen Möglichkeiten. Das Vorhaben fand die ausnahmslose Zustimmung des Gemeinderats, der gar eine Vergrößerung der Kuppel anregte. Im Gremium war man sich sicher, dass dieses Projekt die Gemeinde, den Naturpark und die ganze Region beträchtlich aufwerten und attraktiver machen wird. Bürgermeister Mädler informierte, dass er der Stadt Amberg angeboten habe, bei diesem Projekt zu kooperieren, da die Sternwarte auch den Namen der Stadt Amberg trage.Die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr war bereits Thema der vorangegangenen Sitzung. Nun beschloss der Gemeinderat den Erlass einer neuen Satzung, die rückwirkend zum 1. Januar in Kraft tritt. Die Beitragssätze betragen statt der bisherigen 2,64 Euro demnach 0,83 Euro je Quadratmeter Grundstücksfläche sowie 13,41 Euro je Quadratmeter Geschossfläche (bislang 16,70 Euro). Die Sätze betragen für eine neu eingeführte Grundgebühr 60 Euro pro Jahr, für Schmutzwasser 1,47 Euro je Kubikmeter und 0,17 Euro pro Quadratmeter für Niederschlagswasser.Schon mehrmals auf der Tagesordnung war auch der Breitbandausbau. Der Gemeinderat stimmte nun geschlossen für einen zweiten Antrag auf Zuwendung aus dem bayerischen Förderprogramm. Hintergrund sind die noch zur Verfügung stehenden Mittel von bis zu 920 000 Euro für die Breitbandförderung plus 50 000 Euro für die interkommunale Zusammenarbeit bei einem Fördersatz von 80 Prozent. Für ein zweites Förderverfahren verbleiben 517 360 Euro. Den Zuschlag für die erste Ausschreibung erhielt die Telekom.Der Gemeinderat beauftragte die Anschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugs HLF20 mit maschineller Zugeinrichtung für die Feuerwehr Ursensollen - Gesamtinvestition: knapp 415 000 Euro. Einige Bauanträge wurden ohne Einwände an das Landratsamt zur Genehmigung weitergeleitet.