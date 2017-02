Politik Ursensollen

07.02.2017

3

0 07.02.2017

Das geplante Informationszentrum des Naturparks Hirschwald war auch in der ersten Sitzung des neuen Jahres Thema im Ursensollener Gemeinderat. Das Gremium stellte klar, dass es weiterhin am Standort Waldhaus festhält.

Entscheidung bekräftigt

Rund 700 000 Euro

Neues Fahrzeug

Die neue Einrichtung soll sowohl Geschäftsstelle als auch zentrale Anlauf- und Informationsstelle für Besucher sein (wir berichteten). Zusätzlich kann es aber auch als Ausgangspunkt für Umweltbildungsmaßnahmen fungieren.Bereits im vergangenen Jahr hatte sich der Vorstand des Naturparks Hirschwald einstimmig für den Neubau dieser Einrichtung am Standort Hirschwald entschieden. Nun erklärte der Ursensollener Gemeinderat erneut, sich an den nicht gedeckten Baukosten zu beteiligen und auch als Bauträger und Antragssteller der in Aussicht gestellten Fördermittel für öffentliche touristische Infrastruktureinrichtungen (RÖFE) aufzutreten.Die Kosten belaufen sich nach aktuellem Stand auf rund 700 000 Euro für Bau, Ausstattung und Nebenkosten. Nach Abzug der in Aussicht gestellten Fördergelder verbleiben 140 000 Euro, die sich zu gleichen Teilen auf die Mitgliedsgemeinden verteilen. Zu diesen einmalig 15 500 Euro kommen laufende Unterhaltskosten von jährlich ungefähr 5200 Euro. Zwar liegen auch andere Vorschläge für den Standort dieses Naturparkzentrums vor. Der Gemeinderat war jedoch der einhelligen Meinung, dass aufgrund der zentralen Lage im Naturpark und der vorhandenen Infrastruktur das Waldhaus am besten geeignet sei.Weitere Themen in der Gemeinderatssitzung waren die Stellungnahmen zu den Änderungen des Regionalen Planungsverbands Oberpfalz Nord in Sachen Wirtschaft und Verkehr. Ersteres betrifft die Gemeinde nur indirekt, weshalb keine Einwände vorgebracht wurden. Die verkehrstechnischen Änderungen gehen dagegen einher mit Bestrebungen der Gemeinde. Demnach soll der Ausbau der Bundesstraßen 299 und 85 konsequent vorangetrieben werden. Insbesondere für die Ortsdurchfahrten Tanzfleck, Seugast, Großschönbrunn und eben auch Ursensollen ist eine Entlastung durch Umgehungsstraßen vorgesehen. Die Gemeinde begrüßte diese Feststellung. Das Gremium verwies einmal mehr auf die hohe Belastung Ursensollens vor allem durch den großen Anteil des Schwerverkehrs und die damit verbundenen Gefahren, gerade im Bereich der Mittelschule und am Übergang zum Friedhof.Einige Bauanträge wurden ohne Einwände genehmigt und werden an das Landratsamt zur Genehmigung weitergeleitet. Bernhard Graml, der stellvertretende Kommandant der Feuerwehr Ursensollen schilderte die Überlegungen der Arbeitsgruppe zur Ausschreibung des neuen Feuerwehrfahrzeugs HLF 20. Besonders wies er dabei auf die Notwendigkeit einer hydraulischen Zugwinde hin.