07.05.2017

In Ursensollen boomt die Ansiedelung von Unternehmen weiter. Der Gemeinderat befasste sich deshalb mit den planerischen Voraussetzungen für den mittlerweile vierten Teil des Gewerbeparks A 6.

Auf der Tagesordnung stand für das Gremium zunächst die Änderung des Bebauungsplans für den Gewerbepark A 6 Teil 2 sowie die Neuaufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplans für den Gewerbepark A 6 Teil 4. Zu behandeln war gleichzeitig die Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans der Gemeinde. Entsprechende Entwürfe wurden vorgestellt.Die Zufahrt zum vierten Teil des Gewerbeparks A 6 soll über die Jura-allee und über den südwestlichen Geltungsbereich des bereits bestehenden zweiten Teils erfolgen. Dadurch ändern sich die Grundzüge der Planung. Deshalb beschloss der Gemeinderat das erforderliche Änderungsverfahren. Die Entwürfe legte das Ingenieurbüro Renner+Hartmann Consulting (Amberg) vor.Die Entwürfe zum Bebauungs- und Grünordnungsplans für den vierten Teil des Gewerbegebiets stammen ebenfalls von diesem Büro und wurden unter anderem von Erwin Schall präsentiert. Danach gab es einen einstimmigen Beschluss, der auch die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher Belange beinhaltet.Hausnamen sind ein Stück Heimatgeschichte, erzeugen Identität und geben rückblickend Auskunft über das Leben im Dorf. Sie verrieten häufig noch den ausgeübten Beruf oder die Eigenheiten des damaligen Besitzers. Um diese Tradition wieder mehr in den Fokus zu rücken, möchte die LAG Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach - in Zusammenarbeit mit örtlichen Heimatpflegern und Gemeinden - Hausbesitzern die Möglichkeit geben, ihr Anwesen mit einem Hausnamenschild zu versehen. Die Gemeinde entschied sich nun zur Teilnahme samt Gestaltung auf Acryl-Schildern. Die Unterstützung über das EU-Förderprogramm Leader von über 60 Prozent der Nettokosten setzt jedoch die einheitliche Gestaltung der Schilder sowie eine Mindestteilnehmerzahl der Kommunen voraus. Die Ergebnisse werden per Fragebogen ausgewertet. Die ungedeckten Kosten werden zur Hälfte von der Gemeinde übernommen.Weiteres Thema war die Einstellung einer Fachkraft für Abwassertechnik. Die Bauanträge Bernreuter, Butz und Gimpl sowie die Voranfrage Helfensdörfer wurden ohne Einwände ans Landratsamt weitergeleitet.