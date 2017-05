Politik Ursensollen

05.05.2017

05.05.2017

Knapp zehn Millionen Euro umfasst der Haushalt 2017 der Gemeinde Ursensollen. Der Gemeinderat verabschiedet das Zahlenwerk samt Finanz- und Investitionsprogramm 2016 bis 2020 einstimmig.

Haushalt 2017 Kernzahlen



Gesamthaushalt: 9 841 746 Euro



Verwaltungsetat: 6 371 078 Euro



Vermögensetat: 3 470 668 Euro



Zuführung zum Vermögenshaushalt: 770 668 Euro



Schuldenstand zum 31.12.2017: 3 000 000 Euro



Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2017: 822 Euro



Verwaltungshaushalt



Wichtigste Einnahmen



Einkommensteueranteil: 1 959 000 Euro



Umsatzsteueranteil: 127 000 Euro



Schlüsselzuweisung: 689 000 Euro



Gewerbesteuer: 1 100 000 Euro



Grundsteuer A und B: 326 000 Euro



Straßenunterhaltungszuschuss: 156 400 Euro



Wichtigste Ausgaben



Gewerbesteuerumlage: 220 000 Euro



Schulverbandsumlage: 300 000 Euro



Kreisumlage: 1 300 000 Euro



Betriebskostenzuschuss für Kindergarten: 510 000 Euro



Betriebskostenzuschuss für Kinderkrippe: 130 000 Euro



Tilgung: 500 000 Euro



Darlehenszinsen: 93 200 Euro



Vermögenshaushalt



Große Ausgabeposten



Straßenbau und -unterhalt: 500 000 Euro



Digitalisierung Kanalnetz: 150 000 Euro



Renovierung des Standesamtsbüros, Server für Rathaus: 80 000 Euro



Kauf Feuerwehrfahrzeug: 210 000 Euro



Bau Sternwarte/Planetarium: 73 000 Euro



Seniorenwohnen: 210 000 Euro



Dachsanierung Bauhof: 50 000 Euro



Straßenbeleuchtung zum Sportgelände: 20 000 Euro



Grunderwerb: 850 000 Euro



Akustik und Sonnenschutz Atrium: 60 000 Euro (ua)

Ursensollen. (ua) Der Etat schließt im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 6,3 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt mit 3,4 Millionen Euro ab. Eine Kreditaufnahme ist dabei nicht vorgesehen. Das Gremium beließ bei seiner Sitzung die Hebesätze für die Grundsteuern A und B bei 300 Prozent. Dies entspricht den niedrigsten Quoten im Landkreis. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt mit 350 Prozent ebenfalls unverändert.Kämmerer Tobias Ströhl gab einen Überblick über die wichtigsten Zahlen. Im Verwaltungsetat sind dies auf der Einnahmenseite die Grundsteuer A mit 68 000 Euro, die Grundsteuer B mit 258 000 Euro, die Gewerbesteuer mit 1,1 Millionen Euro sowie die Beteiligung an der Einkommensteuer mit 1,9 Millionen Euro und an der Umsatzsteuer mit 127 000 Euro. An Schlüsselzuweisung erhält die Gemeinde 2017 689 000 Euro. Diesen Einnahmen stehen als Ausgaben im Verwaltungshaushalt die Kreisumlage mit 1,3 Millionen Euro, die Gewerbesteuerumlage an Bund und Länder mit 220 000 Euro und die Schulverbandsumlage mit 300 000 Euro gegenüber. Die Zinsbelastung beträgt 93 200 Euro. Für den Straßenbau und -unterhalt inklusive Winterdienst wurden 500 000 Euro veranschlagt.Als Investitionen im Vermögenshaushalt sind für die Renovierung des Standesamtsbüros und den Kauf eines Servers für das Rathaus insgesamt 80 000 Euro, für den Kauf eines Fahrzeugs für die Feuerwehr Ursensollen 210 000 Euro und für die Digitalisierung des Kanalnetzes 150 000 Euro eingeplant. Für die Errichtung einer Seniorenwohnanlage wurden 210 000 Euro veranschlagt. Die Verbesserung der Akustik und des Sonnenschutzes im Atrium schlägt mit 60 000 Euro zu Buche. Neben diesen Projekten sind im Haushalt Mittel für die Sanierung des Bauhofdachs (50 000 Euro), für die Weiterführung der Straßenbeleuchtung vom Baugebiet Rängberg zum Sportgelände (20 000 Euro) sowie für Grunderwerb (850 000 Euro) enthalten.Die ordentliche Tilgung beträgt 500 000 Euro. Damit sinkt die Verschuldung der Gemeinde auf drei Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 822,37 Euro entspricht. Das ist exakt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2014. In diesen drei Jahren wurden jedoch Schulden außerhalb des Etats in Höhe von etwa 700 000 Euro abgelöst.