14.03.2017

Frauenpower bei der Jungen Union Ursensollen: Der nach eigener Auskunft "weiblichste Ortsverband im ganzen Landkreis" hat einen neuen Vorstand gewählt und will so noch aktiver "die Gemeindepolitik mitgestalten".

Mit Simon Schmaußer haben die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Hirsch zwar einen männlichen "alten Hasen" an der Spitze bestätigt. "Doch die nächste Generation wartet schon und ist ausnahmslos weiblich", hebt eine Presseinformation hervor. Mit Gemeinderätin Marina Hofmann, Studentin Katharina Müller und Neumitglied Annabell Matar habe Schmaußer "drei äußerst motivierte Stellvertreterinnen" an seiner Seite."Wir haben Mitglieder im Alter von 17 bis 34 Jahren, von Ursensollen über Hohenkemnath bis Hausen, vom Landwirt bis zur Studentin - und alle brennen für unsere Gemeinde", freute sich Schmaußer. "Ich bin stolz, eine so aktive Vorstandschaft zu haben", zitiert ihn die Mitteilung weiter. Das Führungsteam ergänzen Schatzmeister Simon Hofmann, die Beisitzer Sonja Bernreuter, Kathrin Sossau und Stephan Meyer sowie die Kassenprüferinnen Sabrina Meyer und Stephanie Kuchenbecker. Alle wurden einstimmig gewählt.Ideen für die Gemeindepolitik haben die JU'ler genügend, kündigte Marina Hofmann an. "Gerade bei den Angeboten für Jugendliche und junge Familien ist noch Luft nach oben." Auch im Zuge der Digitalisierung gibt es offene, bürgerfreundliche Ansätze, verdeutlichte CSU-Ortsvorsitzender Stephan Meyer: "Neue Kommunikationswege könnten noch besser genutzt werden."Zum Thema überbordende Bürokratie hat Schmaußer nach eigener Schilderung mit dem neuen Beauftragten der bayerischen Staatsregierung für Bürokratieabbau bereits eine Veranstaltung eingefädelt, zu der alle Vereine in der Gemeinde eingeladen werden sollen. Lob für den neuen politischen Schwung kam vom stellvertretenden JU-Kreisvorsitzenden, Jonas Dittrich: "Dieses Engagement können wir auch wunderbar für die anstehende Bundestagswahl im Herbst gebrauchen. Die Wahl wird eine Richtungsentscheidung. Wir müssen jedem begreiflich machen, dass weder die AfD eine Alternative für unser Land ist noch ein Bündnis Rot-Rot-Grün."