Politik Ursensollen

02.03.2017

Ein politischer Rundumschlag war es nicht. Aber die Redner beim Politischen Aschermittwoch der Ursensollener SPD boten den gut 80 Gästen im Gasthaus Reif eine Abrechnung mit der Bundespolitik, verbunden mit einer sehr euphorischen Aufbruchsstimmung.

SPD hat "nachgebohrt"

Lob an die Konkurrenz

Für uns ist jetzt das Ende der Fahnenstange erreicht, wenn man sieht, dass sich junge Menschen keine Existenz aufbauen können mit einem Mindestlohn - oder selbst mit einem Durchschnittslohn. SPD-Bundestagskandidat Johannes Foitzik

Mit 4000 Euro brutto als Einzelverdiener kann man in Deutschland keine Familie gründen. Aber für 13 Euro mit dem Fernbus durch ganz Deutschland fahren. MdB Martin Burkert

SPD-Ortsvorsitzender Michael Rischke zeigte sich erfreut über den großen Zuspruch aus der Bevölkerung und etliche Amberg-Sulzbacher Mandatsträger als Ehrengäste.Die ersten Worte des Abends richtete Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl an das Publikum: Die SPD könne "stolz darauf sein, dass wir bei der Entscheidung über die Ortsumgehung der Bundesstraße in Ursen-sollen mitwirkten. Aber auch die Entscheidung, dass die Klosterburg in Kastl nun von der Polizei als Ausbildungsstätte genutzt wird, haben wir mit unterstützt. Und wir haben für beide Ausbaumaßnahmen immer nachgebohrt, damit diese so nun auch verwirklicht werden können."Johannes Foitzik, Direktkandidat für die Bundestagswahl aus Neumarkt, ging auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ein: "Wir als SPD müssen etwas korrigieren, als derzeitig kleiner Partner in der großen Koalition. Für uns ist jetzt das Ende der Fahnenstange erreicht, wenn man sieht, dass sich junge Menschen keine Existenz aufbauen können mit einem Mindestlohn - oder selbst mit einem Durchschnittslohn."Dem stimmte auch der Hauptredner des Abends zu. Bundestagsabgeordneter Martin Burkert, Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur, wies dabei auf die Verantwortung der Arbeitgeber hin. "Mit 4000 Euro brutto als Einzelverdiener kann man in Deutschland keine Familie gründen. Aber für 13 Euro mit dem Fernbus durch ganz Deutschland fahren."Daneben war es Burkert auch wichtig, sich für die anstehenden Fördermaßnahmen in der Gemeinde stark zu machen. Und dies sogar mit Erwähnung der Konkurrenz: "Hier will ich ausdrücklich sagen, dass wir in guter Zusammenarbeit mit der CSU geschafft haben, die Pläne für eine Ortsumgehung in Ursensollen auf den Weg zu bringen." Die Verkehrssicherheit an der Mittelschule, die überdurchschnittliche Belastung durch den Schwerlastverkehr und einige weitere Punkte hätten die politisch Verantwortlichen dann doch überzeugt. Dafür hörte er von Bürgermeister Mädler abschließende Worte des Dankes. Wobei diese die letzten von einem Freien Wähler an ein SPD-Mitglied gewesen sein dürften. Denn so, wie sich die SPD in Ursensollen präsentierte, steht jetzt alles auf Wahlkampf."Wir wollen dieses Land mit Martin Schulz regieren", sagte Burkert über seine Partei, die nach seinen Worten im vergangenen Jahr über 1000 Neumitglieder allein in Bayern gewinnen konnte. "Wir liegen bei den derzeitigen Hochrechnungen auf Bundesebene bei 32 Prozent, wir haben einen Frühling in der Partei, wir gehen in einen klasse Wahlkampf. Wir haben mit Martin Schulz eine Klartextredner. Die Zeit der starken Frau Europas läuft ab." Musikalische Einlagen steuerten die Salleröder Buam bei.