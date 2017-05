20 Jahre Kindergarten in Hausen

24.05.2017

Hausen. (brü) Sein 20-jähriges Bestehen feiert am Sonntag, 28. Mai, der Kindergarten in Hausen (Gemeinde Ursensollen). Eröffnet werden die Feierlichkeiten mit einem Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Hausener Pfarrkirche. Im Anschluss daran gibt es im Kindergarten ein Weißwurstfrühstück. Die Kleinen stehen um 14.30 Uhr im Mittelpunkt - bei der Aufführung eines extra für diesen Tag einstudierten Programms. Darüber hinaus wird eine große Tombola veranstaltet. Der Kindergarten lädt zu diesem Tag auch seine ehemaligen Schützlinge und ihre Eltern ein. Für Verpflegung sei bestens gesorgt.