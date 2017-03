Vermischtes Ursensollen

05.03.2017

453

0 05.03.2017453

(jma/eik) Schwerverletzt worden ist ein Motorradfahrer, der am Freitag gegen 17.30 Uhr in Heimhof verunglückt ist. Der Landkreisbewohner (53) war auf der Straße An der Schloßleite unterwegs, als ihm auf Höhe der Hausnummer 1 plötzlich das Vorderrad seiner Maschine wegrutschte. Der Fahrer stürzte und blieb schwerverletzt liegen.Ersthelfer verständigten den Rettungsdienst und betreuten den Verunglückten bis zu dessen Eintreffen. Der 53-Jährige wurde ins Klinikum nach Amberg gebracht. Die Feuerwehren aus Hausen und Ursensollen regelten den Verkehr an der Unfallstelle und reinigten die verschmutzte Fahrbahn. Der Dreck war nach Einschätzung der Polizei wohl auch der Grund für diesen Unfall. Am Triumph-Motorrad entstand ein Schaden von rund 900 Euro.