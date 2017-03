Vermischtes Ursensollen

Der Dauerregen ist am Samstag einem Autofahrer auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Ursensollen und Sulzbach-Rosenberg in Fahrtrichtung Nürnberg zum Verhängnis geworden. Etwa einen Kilometer vor der Raststätte Oberpfälzer Alb geriet er aufgrund von Aquaplaning mit seinem anthrazitfarbenen Mercedes auf der Überholspur ins Schleudern.

Der Fahrer des Mercedes wollte einen Lkw überholen, als er nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Amberg wegen Aquaplanings die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und krachte in die Leitplanke. Ein nachfolgender weißer BMW fuhr in das verunglückte Fahrzeug. Ein weiterer Pkw, ein blauer Opel Astra, fuhr schließlich noch auf den weißen BMW auf.Gegen 10 Uhr wurden die Feuerwehren Ursensollen und Hohenkemnath verständigt, sie rückten mit insgesamt 30 Einsatzkräften aus. Mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug war das Rote Kreuz an der Unfallstelle. Mehrere Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.Im anthrazitfarbenen Mercedes saßen zwei Personen, im weißen BMW und im Lkw je eine, im Opel drei Personen. Der Rettungsdienst brachte insgesamt vier Personen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, jeweils zwei nach Amberg und Sulzbach-Rosenberg.Die Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg war zur Bergung komplett gesperrt, es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau bis zur Anschlussstelle Ursensollen. Erst am Mittag gegen 11.30 Uhr wurde die Autobahn-Sperre wieder aufgehoben.