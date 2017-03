Vermischtes Ursensollen

13.03.2017

Die Kinder weichen zurück, denn jetzt öffnet Ruth Herbst den großen Backofen. Und da wird's ziemlich heiß. Gespannt sind sie, als ihre Kringel aus dem Rohr kommen. Schließlich haben sie diese mit viel Liebe geformt - aus gutem Grund.

Spezielle Papiertüten

Fähnchen mit Namen

16 Minuten im Ofen

Ruth Herbst, Inhaberin der Bäckerei Wenkmann in Hohenkemnath, hat Erfahrung mit Kindern in der Backstube ihres Geschäfts. Schließlich statten ihr auch Kindergarten- und Kommunionkinder regelmäßig einen Besuch ab. Deshalb war sie sofort dabei, als Sabine Weber von der Selbsthilfegruppe "Down Syndrom aktiv", einer Elterninitiative der Lebenshilfe, ihr einen Vorschlag unterbreitete.In der Woche von Montag, 20., bis Samstag, 25. März, werden in einigen Bäckereien und Metzgereien in der Stadt und im Landkreis die Einkäufe in Papiertüten, die auf Down-Syndrom aufmerksam machen, verpackt. Wie Sabine Weber erklärt, lief diese Aktion bereits in Lauf und Regensburg. "Wir haben das jetzt mit unseren eigenen Ideen, Logo und Bildern gemacht." Auch ein Slogan gehört dazu: "Jeder isst anders", steht auf der Papiertüte, von der es 30 000 Exemplare gibt, geschrieben. Mit einem Infostand ist die Elterninitiative am Samstag, 25. März, von 9 bis 12 Uhr am Marktplatz in Amberg vertreten. "Wir freuen uns, wenn viele zu Gesprächen zu uns kommen." Verkauft werden dabei auch Emmer-Einkorn-Ringe.Diese durften am Montagnachmittag auch die Down-Syndrom-Kinder in der Bäckerei Wenkmann backen. Tatkräftig unterstützten Ruth Herbst und ihr Bruder Christian Wenkmann die zwölf Jungen und Mädchen. Der Bäckermeister hatte vier Kilo Teig vorbereitet. Dem 14-jährigen Simon machte es, wie auch allen anderen Kindern, Spaß, aus dem Teig eine Wurst zu formen und die Enden zusammenzufügen, so dass es am Schluss ein Kringel wurde. Die Form war nicht zufällig gewählt. Ein Kreis ist auch im Logo der Lebenshilfe Amberg-Sulzbach enthalten, sagt Konditormeisterin Ruth Herbst.Die Teiglinge bestreuten die Kinder mit Chia-Samen. Jedes Exemplar bekam ein Fähnchen, auf dem der Namen des jeweiligen Kindes stand - schließlich sollte nach dem Backen jeder seinen Kringel bekommen. Simon ist schon ein bisschen stolz, dass er gleich zwei Exemplare geschafft hat. "Das hat Spaß gemacht", erklärte er, während die Teiglinge im Ofen waren und alle ganz gespannt auf das Ergebnis ihrer Künste warteten. Der 14-Jährige erzählt, dass er daheim auch seiner Mama beim Backen hilft - und beim Kochen.Für die Kringel, die gleich aus dem Ofen kommen, hat Ruth Herbst Urkorn gewählt: Emmer und Einkorn. Und Chia-Samen zum Bestreuen. Die Kringel seien so sehr gut verträglich, denn gerade Down-Syndrom-Kinder hätten auch häufig Probleme mit der Verdauung. 16 Minuten müssen sich die Kinder gedulden, bis ihre Backwerke aus dem Ofen kommen. Das können sie kaum erwarten. Jetzt treten alle zurück, denn Ruth Herbst öffnet den riesigen Ofen. Und die Kringel sind noch ziemlich heiß. Freudestrahlend nehmen die Kinder das, was sie geformt haben, in Empfang und schließlich mit nach Hause.Auch die dreijährige Elisa ist überglücklich: Mit Papas Hilfe hat sie einen Emmer-Einkorn-Kringel gefertigt und strahlt jetzt vor Freude.