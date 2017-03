Vermischtes Ursensollen

29.03.2017

13

0 29.03.201713

Sie haben sich alles redlich verdient. Das große Interesse, den Zuspruch und die Aufmerksamkeit. Die Down-Syndrom-Aktiv-Gruppe der Lebenshilfe lud zum Aktionstag auf den Marktplatz. Und viele kamen.

"Teil unserer Aufgabe"

"Finden es toll"

Amberg. (brü) Jeder is(s)t anders. Das stand auf den Tüten, in die Leiterin Sabine Weber, die Kinder und Eltern die Emmer-Einkorn-Ringe packten, die zum Verkauf angeboten wurden. Mit Blick auf den Welt-Down-Syndrom-Tag war den Kindern bereits vor zwei Wochen gezeigt worden, wie die Backwaren entstehen (wir berichteten). Dabei waren sie zu Gast in der Bäckerei Wenkmann in Hohenkemnath, um bei der Fertigstellung kräftig mitzuhelfen. Natürlich waren die jetzt verkauften Exemplare frisch - und kamen bei den Bummlern an.Das freute auch Oberbürgermeister Michael Cerny, der wie Landrat Richard Reisinger ein Befürworter dieser Projekte ist: "Ich und die Stadt Amberg unterstützen die Aktion. Denn ich denke, es ist noch nicht in jedem Kopf so präsent, dass es eben normal ist, anders zu sein. Wir wollen auch, dass Menschen mit Handikap bei uns in der Gesellschaft mit dabei sind." Dabei zählt für das Stadtoberhaupt auch: "Es ist ein Teil unserer Aufgabe, das sicherzustellen. Daher freue ich mich, dass wir mit diesem Bündnis und den Aktionen eine breite Initiative haben."Sabine Weber war von der Resonanz besonders angetan: "Es ist wunderbar, dass unsere Aktion heute von den Leuten so gut angenommen wird. Wir haben ein positives Resümee bezogen, dass zum einen die Kringel gut schmecken, aber auch, dass die Leute es einfach gut finden, wenn sich jemand für Menschen einsetzt, die Hilfe bedürfen."Theresa Ehbauer, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Lebenshilfe Amberg-Sulzbach, war ebenfalls vor Ort: "Im Namen der Lebenshilfe wollen wir uns bei der Down-Syndrom-Aktiv-Gruppe bedanken, da wir es toll finden, wenn einzelne Gruppen von uns selbst die Initiative ergreifen. Und wir dann so tolle Projekte auf die Beine stellen können, wie dieses hier."Neben Michael Cerny und Richard Reisinger unterstützten folgende Bäckereien die Aktion: Wenkmann (Hohenkemnath), Weber (Ammerthal), Graf (Schnaittenbach), Grosser (Rieden), Dietz (Ensdorf), Kredler (Gebenbach), Nürnberger (Kastl), Schuller (Raigering), Wiesnet (Hahnbach), Fischer (Sulzbach-Rosenberg) und Grünthaler (Neukirchen). Auch die Metzgerinnung reihte sich ein.