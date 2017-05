Vermischtes Ursensollen

09.05.2017

Die Neuwahl des Kreisvorstands der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung (BKV) Amberg-Neumarkt ist auf das kommende Jahr verschoben worden. Außerdem gab es keinen Bericht der Kassenprüfer, da sie nicht anwesend waren. Die Entlastung der Vorstands musste daher ausfallen.

Dank für fleißige Sammler

Bedauern über Umzug

Anstehende Termine

(brü) Ambergs Orts- und Kreisvorsitzender Franz Kölbl ging zuerst auf die verbundenen Änderungen der Tagesordnung ein. Gekommen waren die Vorsitzenden der 15 Mitgliedsvereine des Kreises, der Chef des Stabes der Panzerbrigade 12 aus Amberg, Oberstleutnant Stefan Eckl, sowie Landrat Richard Reisinger. In seinem Bericht nannte Kölbl die Mitgliederzahl des BKV-Kreises: Mit 1325 in den 15 Vereinen ist der Verband Amberg-Neumarkt derzeit der mitgliederstärkste im Bezirksverband Oberpfalz, vor Oberviechtach mit 1053.Trotz der guten Mitgliederzahlen drückt die meisten Vereinsvorsitzenden der Schuh, wenn es darum geht, Nachwuchs zu finden. Die anwesenden Vorsitzenden machten dies deutlich. Der Grund dürfte die Aussetzung der Wehrpflicht sein. Ausnahmen bilden aber unter anderem die Kameradschaften aus Hohenkemnath und Ursensollen, die nicht weniger Mitglieder haben, sondern neue Interessenten aufnahmen.Äußerst positiv verlief dafür die Sammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in der Region: Elf Vereine sammelten 5125 Euro. Laut Kölbl ist das eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Richard Reisinger war erfreut, denn der Landrat ist zugleich Vizepräsident des Volksbundes. Er sei stolz, dass gerade aus Bayern so viel Unterstützung komme. "Bayern ist bundesweit Spitzenreiter bei den Sammelergebnissen. In Bayern ist die Oberpfalz mit einem Ergebnis von 309 000 Euro an der Spitze. Mein Dank gilt allen Sammlern, die seit Jahren unermüdlich von Tür zu Tür gehen."Außerdem blickte Franz Kölbl mit Kreisschießwart Manfred Körner auf eine Vielzahl an Veranstaltungen des vergangenen Jahres zurück: unter anderem auf die Teilnahme an der Landeswallfahrt des BKV nach Altötting, das Vergleichsschießen mit der Stabsfernmeldekompanie der Brigade sowie diverse offizielle Anlässe der Bundeswehr in Amberg. Die Verbindung zur Bundeswehr ist recht eng, wie Oberstleutnant Eckl betonte. "Die Verbundenheit, die zwischen der Bevölkerung und den Soldaten herrscht, ist für diese Region ein Alleinstellungsmerkmal. Wir können stolz darauf sein, zum Beispiel in Uniform außerhalb der Kasernen essen zu gehen, ohne gleich angepöbelt oder beleidigt zu werden. Hier ist man stolz auf unsere Bundeswehr."Allerdings liegt Kölbl der Umzug der Brigade von Amberg nach Cham im Magen: "Auch wenn die Truppe verlegt wird, müssen wir nach neuen Wegen der Verbundenheit suchen. Die politischen Entscheidungen über die Stationierung sind manchmal nicht nachvollziehbar. Wir versuchen so gut wie möglich, diese Entscheidungen mitzutragen."1. Juli: BKV-Landesverband Bayern - Wallfahrt auf den Mariahilfberg in Amberg.6. Juli: Soldatenwallfahrt auf den Mariahilfberg mit Gottesdienst um 11 Uhr.