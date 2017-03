Vermischtes Ursensollen

30.03.2017

12

0 30.03.201712

Da hatte der Bruder Barnabas aber einiges zu erzählen. Gut zwei Stunden dauerte er seine Fastenpredigt beim Bockbier-Festwochenende des Heimat- und Kulturvereins aus Köfering.

Holzfass angezapft

Kein Dorffest

Köfering. (brü) Genauso wie das Bockbier war diese Rede kräftig gewürzt und inhaltlich stark. Sie sorgte dafür, dass bei den Gästen nicht nur das Bier in die Kehlen, sondern auch Tränen vor Lachen aus den Augen flossen. Stolz sei man in Köfering, dass mit der 13. Auflage schon eine kleine Tradition entstanden sei. "Ich glaub gar nicht, dass ich schon so alt bin. Hab aber vom ersten bis zum heutigen Bockbierfest in Köfering schon einiges miterlebt. Schauen wir mal, was dieses jetzt mit sich bringt", fasste der HKV-Vorsitzende, Josef Vogl, zur Eröffnung zusammen.Anschließend wurde das erste Holzfass zur Eröffnung angezapft. Heuer gaben sich Kümmersbrucks Bürgermeister Roland Strehl zusammen mit Brauerei-Winkler-Juniorchef Max Winkler die Ehre, diesen Part zu übernehmen, musikalisch umrahmt von Tschuki-Tschuki. Zwei härtere Schläge und ein paar kleine Nachklopfer benötigte das Gemeindeoberhaupt dazu, ohne Spritzer.Dann kam die Stunde, besser gesagt kamen die Stunden, auf die alle bereits gespannt gewartet hatten. Florian Gröninger in der Rolle des Bruder Barnabas ergriff das Wort. "Paulus schrieb an die Korinther: Brüder! Was wollt ihr! Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit sanftmütigem Geist? Jetzt bin ich nicht der Apostel Paulus und ihr nicht die Korinther. Obwohl manche von Euch schon beachtliche Korinther-Qualitäten aufweisen."Darauf bezogen wusste er über so manche Dorfpersönlichkeit einiges Schelmenhaftes zu berichten. Aber auch die Auswärtigen bekamen ihr Fett weg, zum Beispiel die Ensdorfer Feuerwehr: "D'Ensdorfer Feierwehr hat a wengerl Roulette mit ihrem Auto gespielt vor dera Verkehrsinsel. Links, rechts, links und bumm hod's g'macht. D'Nachbare hod gmoant, a Boing 747 is in ihrem Goarten g'landet."Für Köfering selbst hatte er aber auch Worte des Lobes mitgebracht: "Zu dera 650-Jahr-Feier. Samstag woar der Wahnsinn. Drei große Bands waren gebucht und a schlechtes Wetter angesagt. Amberg, Aschach rundummadum sans abgesoffen. Aber seitdem heißt es - über Köfering lacht die Sonne und über die Kümmersbrucker Kirwa die ganze Welt."Und dann war da noch die Geschichte mit Bayern 3. "Auf jeden Fall ruaft an Vogl Sepp so Anfang Juli 2016, einen Monat nach der 650-Jahr-Feier, nach dem größten Fest in der Köferinger Geschichte und dem größten Aufwand für das gesamte Dorf jemals, Bayern 3 an: "Ihr seid fürs Bayern-3-Dorffest am 10. September angemeldet. 70 000 erwartete Leid, 6 bis 7 Hektar, Wann? Nächstes Jahr? Na niard nächstes Jahr, in sechs Wochen steigt des Fest!" Da hod an Vogl Sepp sei Pulsuhr Achterbahn gespielt.So ist es halt nichts geworden, mit dem Bayern-3-Dorffest in Köfering. Dafür hat der Heimat- und Kulturverein mit der Ausrichtung des Bockbierfestes zwar nicht mit 70 000 Gästen, aber zumindest an allen drei Tagen im gut besuchten Vereinsheim ausgiebig gefeiert.