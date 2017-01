Vermischtes Ursensollen

21.01.2017

21.01.2017

Ihren 80. Geburtstag hat Christel Lehmeier mit der Familie und Freunden gefeiert. "Ich fühle mich wohl", sagte sie. Geboren wurde sie in Berlin-Schöneberg, bei der Großmutter in Sulzbach-Rosenheim, zu der sie bereits als Baby gekommen war, wuchs sie auf.

Nach der Schule absolvierte sie eine Lehre als Floristin. Sie war in mehreren Firmen tätig und kam schließlich zu Südcolor Amberg. Dort arbeitete sie bis zur Pensionierung. Ihren Mann Ludwig Lehmeier, mit dem sie über 50 Jahre verheiratet ist, hatte sie bei Siemens kennengelernt. Das Paar heiratete 1966 in Sulzbach-Rosenheim und verbrachte die Flitterwochen in Wien. Aus der Ehe ging eine Tochter hervor.Gerne erinnert sich die Jubilarin zurück, als sie Faschingsprinzessin oder Gardemädchen war. "Die Zeit vergeht so schnell", sagte ihr Mann Ludwig. "Es ist, als wäre das alles erst gestern gewesen", so Lehmeier.