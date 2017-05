Vermischtes Ursensollen

11.05.2017

0 11.05.2017

Vor 30 Jahren, genau am 1. September 1986, öffnete der Kindergarten St. Vitus erstmals seine Pforten. Seitdem hat er sich zur festen Institution entwickelt und bietet heute den Nachkommen der ehemaligen Kindergartenkinder jeden Tag aufs Neue ein Stück Heimat. Am Sonntag, 21. Mai, findet deshalb eine bunte Feier statt, zu der alle Kinder mit Eltern, Ehemalige und Bürger eingeladen sind.

Beständigkeit aber niemals Stillstand, Tradition aber dennoch stete Weiterentwicklung. Diese Schlagworte beschreiben die Einrichtung unter Leitung von Angelika Hiltl, die von Anfang an die Fäden in der Hand hält. Der Betrieb startete einst mit 61 Mädchen und Buben, einer Erzieherin im Anerkennungsjahr sowie einer Kinderpflegerin. Schon bald war das Gebäude zu klein, so dass 1991 der Anbau einer dritten Gruppe folgte, von 2003 bis 2007 gab es kurzzeitig gar vier Gruppen.Seitdem hat sich die Auslastung auf drei Gruppen eingependelt, 2013 wurde die Einrichtung saniert. Träger ist seit Beginn die katholische Kirchenstiftung.Das gemeinsame Spielen und Lernen von Kindern mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Interessen und Bedürfnissen schaffe wechselseitige Lern- und Sozialerfahrungen, von denen beide Seiten profitieren, so Hiltl. Feste Bestandteile seien der Erhalt des Rollbrett-Führerscheins, Kinderrollerfahren und Waldtage, Experimentieren in Forschergruppen, musikalische Früherziehung "Spielen mit Musik", Theaterbesuche, spezielle Förderung der Vorschulkinder, Kooperationen mit der Grundschule sowie der Zahnarztpraxis in Ursensollen und Lesepatenschaften. Heuer neu ist das Zahlen- und Entenland.Das Programm für 21. Mai: 10.30 Uhr, Gottesdienst in Pfarrkirche St. Vitus, anschließend geht es zum Kindergarten zum Weißwurstfrühstück sowie zu Kaffee und Kuchen; 13 Uhr Auftritt der Kindergartenkinder; 14 Uhr Show von Ballonkünstler Tobi van Deisern, der schon im Halbfinale von "Das Supertalent" stand.