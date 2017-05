Vermischtes Ursensollen

26.05.2017

5

0 26.05.2017

Zur Hoeneß-Passion gesellt sich ein Fan-Lied kampfbereiter Mütter der Schülermannschaft von Hausen, zum Pfingstlied das notorische Tief aus dem Nordwesten: Der Auftritt der Wellbappn im Kubus war eine Premiere der ganz besonderen Art.

Heimatsound mit Biss

Tosender Applaus

(brü) Hans Well dürfte vielen noch aus den Zeiten der Biermösl Blosn ein Begriff sein: Für die schrieb er 35 Jahre lang Texte und Lieder. Nun ist er zusammen mit der neuen Generation auf den Bühnen unterwegs - zusammen mit seinen Kindern als Wellbappn. Nun zum ersten Mal auch in der Oberpfalz. Genauer gesagt machten sie dem Kultur- und Begegnungszentrum Kubus in Ursensollen ihre Aufwartung.Vater Hans und seine Kinder Sarah, Tabea und Jonas versprachen hierzu neuen, frischen musikalischen Satirewind. Der vereinte die vier in einem locker entspannten Gesangskabarett. Und die zahlreichen Besucher wurden nicht enttäuscht.Mit ihrem gut zweistündigen, generationsübergreifendem Programm kamen sie bestens an. Beschrieben war es als Heimatsound, der zum bayerischen Gefühl auch Unterleib und Kopf nicht vergisst. Die Genialität der Ausländermaut, der Gegenwind bei der Energiewende oder die von Gesellschaft und Presse völlig ignorierte Schutzbedürftigkeit von Verfassungsschutz oder BND wurden mit gebührender Hochachtung besungen - und dies immer mit aktuellen Themen aus der Region verbunden. Da wurde die Verlegung von Grammer ins Ursensollener Gewerbegebiet ebenso eingebunden wie die Oberpfälzer Sprache: Wenn jemand wie ein Hund bellt, hat er bei den Well-Mädels keine Chance.Auch die ausgleichende Gerechtigkeit kam zur Sprache: VW zahlt in Deutschland keine Entschädigung, dafür darf jetzt der VfL Wolfsburg aus der Bundesliga absteigen.Die Texte der Wellbappn sind nicht nur tagesaktuell, sondern teils bitterböse, teils liebevoll-spöttisch angehaucht. Auch die musikalischen Einlagen überzeugten mit musikalischem Talent. Dabei geht es nicht nur Bayerisch zu, etwas irischer und ungarischer Musikgeschmack lag auch in der Luft, von allen vier meisterhaft auf unterschiedlichen Instrumenten vorgetragen. Und natürlich durfte auch Jonas noch seine Schuhplattlkünste zeigen.Schade, dass das Programm "nur" zwei Stunden dauerte. Gerne hätte das Publikum noch mehr mitgenommen, aber nach drei Zugaben war dann doch Schluss. Tosenden Applaus gab es für ein rundum gelungenes und höchst unterhaltsam präsentiertes Programm.