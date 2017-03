Vermischtes Ursensollen

09.03.2017

09.03.2017

Ermittlungserfolg für die Kriminalpolizei Amberg: Der Silverster-Einbrecher, der am 31. Dezember in den frühen Morgenstunden versucht hatte, in ein Wohnhaus in Ursensollen einzudringen, hat offenbar noch weitaus mehr auf dem Kerbholz. Umfangreiche Nachforschungen der Beamten in Zusammenarbeit mit ihren Kollegen in Nürnberg hätten den 35-Jährigen weiterer Delikte überführt.

Am Silvestertag gegen 4.15 Uhr hatte der Mann versucht, in ein Einfamilienhaus in Ursensollen einzubrechen, indem er mittels eines Kartenrohlings die Hauseingangstüre öffnen wollte. Eine Überwachungskamera am Hauseingang filmte den Täter, zeitgleich wurde eine Alarmmeldung auf den Laptop des Hauseigentümers übertragen. Da dieser sofort die Polizei verständigte, konnten die Beamten den 35-Jährigen noch in Tatortnähe festnehmen. In seinem Auto wurden laut Polizei weitere Gegenstände aufgefunden, die gestohlen worden sein könnten.Der Mann wurde dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Amberg vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl erließ. Nun stellte sich heraus, dass der Verdächtige in der selben Nacht in ein weiteres Haus in Ursensollen eingebrochen ist. Ebenfalls wird er dringend verdächtigt, einen Tag vorher aus zwei unversperrten Garagen mehrere Feuerwerkskörper und ein Mountainbike sowie mehrere Fahrradteile entwendet zu haben.Zudem kommt der Beschuldigte für weitere Diebstähle und Einbrüche im Bereich Nürnberg in Frage. "Derzeit laufen weitere Ermittlungen, insbesondere Spurenauswertungen, ob der Mann noch weitere Taten im gesamten bayerischen Raum begangen hat", heißt es im Polizeibericht. Der 35-Jährige befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft.In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung, ihre Haustüren nicht nur ins Schloss zu ziehen, sondern auch abzusperren. "Eine nicht versperrte Türe ist ein Leichtes für Gauner zu öffnen". Mehr Informationen zum Einbruchsschutz finden Sie auf der Homepage der