Vermischtes Ursensollen

01.03.2017

Eigentlich fand sich Erna Lautenschlager fast schon etwas zu alt, als sie ihrem Georg 1967 mit 38 Jahren in Allersburg das Ja-Wort gab. "Ich wollte schon gar nicht mehr heiraten", erinnert sich die heute 88-Jährige und lacht. Doch es hat sich gelohnt: Die beiden feierten nun ihr 50. Ehejubiläum. Bürgermeister Franz Mädler überbrachte zur goldenen Hochzeit die Glückwünsche der Gemeinde.

Zum ersten Mal begegneten sich Erna und Georg (heute 85 Jahre alt) bei einem Erntedankfest im Josefshaus in Amberg. Erna Lautenschlager, die damals noch Metz hieß, wuchs mit fünf Geschwistern in Winbuch auf. Sie besuchte die Haushaltsschule in Amberg und half dann im Gasthaus und auf dem Hof der Familie mit. Ihr Vater starb früh, so dass ihr Bruder mit gerade einmal 18 Jahren den Hof übernehmen musste. Die Mutter brauchte die Unterstützung der Tochter, und so habe nach eigenen Aussagen die Suche nach einem Ehemann "nicht pressiert".Nach der Heirat mit Georg und der Geburt des einzigen Sohnes Karl zog sie zu ihrem Ehemann nach Ödallerzhof, wo dieser mit seinen Eltern und den vier Geschwistern den Hof bewirtschaftete.Georg Lautenschlager besuchte die Volksschule in Allersburg und absolvierte die Ausbildung zum Landwirtschaftsmeister. Mittlerweile kümmert sich Sohn Karl mit Ehefrau Monika und den beiden Söhnen Thomas (9) und Johannes (7) um die Landwirtschaft. Erna versorgt auch heute noch den Haushalt und die Hühner und hilft mit, wo es geht. Früher nähte sie ihre Kleidung selbst. Auch für den Rentner Georg gibt es immer etwas zu tun. Er lies viel, interessiert sich für das politische Geschehen, die Ahnenforschung und die Naturfotografie. Seine große Leidenschaft ist aber die Astronomie. Lautenschlager ist noch Mitglied von Feuerwehr, Gartenbauverein, Bund Naturschutz und Jagdverein. Ehefrau Erna ist dem Katholischen Frauenbund treu.