Vermischtes Ursensollen

28.04.2017

"Fleißig wie die Bienen" lautete das Motto der Erstkommunion. In der Kirche St. Vitus in Ursensollen hatten die Eltern dazu ein aufwendiges Altarbild mit den Fotos der 16 Mädchen und Buben gestaltet.

Gemeinsam mit Pfarrer Dr. Konrad Willi zogen die Kinder feierlich in das festlich geschmückte Gotteshaus ein. "Die Gemeinschaft in der Kirche ist vergleichbar mit der der Bienen in einem Bienenkorb, in der jede ihre Aufgabe hat", meinte der Geistliche. Er forderte die Kinder auf, sich wie eine Arbeiterbiene im Garten des Herrn einzubringen und mit dem Fleiß der Insekten das Wort Gottes in die Welt hinauszutragen.Die Leiterin des Familienchors, Angela Harbauer, hatte extra für die Kommunion ein Bienenlied getextet. Die Sänger und die Kommunionkinder eröffneten damit feierlich den Gottesdienst.Im Wortgottesdienst äußerten die Kinder ihren Dank gegenüber Gottes wunderbarer Schöpfung. Dazu hatten sie die Fürbitten und Kyrierufe sogar auswendig gelernt. Auch in der Predigt zeigten sie in kreativen Wortbeiträgen, wie wichtig die vielfältigen Aufgaben in einer Bienengemeinschaft sind. Jeder ist in einem Volk einzigartig und darf sich im Korb, umhegt von einem guten Imker (Gott), geborgen fühlen.Gut vorbereitet von den Tischmüttern gingen dann in einheitlichen weißen Alben die Erstkommunikanten erstmals zum Tisch des Herrn. Ein Kreuz mit Bienenmotiv, geschenkt von der Pfarrgemeinde, soll künftig jedes Kind an den Festtag erinnern. Die Kinder selbst gaben ihre Spende in der Nachmittagsandacht für die Ärmsten in der Diaspora.