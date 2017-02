Freiwilliger Landtausch in Winkl

Vermischtes Ursensollen

05.02.2017

05.02.2017

Zeit ist Geld in der Land- und Forstwirtschaft. Allerdings lassen Besitzstrukturen und Erschließungswege im Wald oft keine rationelle und nachhaltige Bewirtschaftung zu. Eine Lösung haben Waldbesitzer und Behördenvertreter in Ursensollen vorgestellt.

"Wir konnten unsere Eigentumsflächen nur auf sehr schlecht befahrbaren Wegen erreichen. Teilweise hatten sie keine eigene Erschließung", erinnerte sich Thomas Dengler, einer der beteiligten Waldbesitzer. Auch Michael Bartl, zuständiger Forstrevierleiter beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ALEF) Amberg, blickte auf den Beginn der Maßnahmen im Waldgebiet von Winkl in der Gemeinde Ursensollen zurück. Er verdeutlichte, dass die Erschließung der Forstflächen von großer Bedeutung für die Waldbewirtschaftung ist. Damit seien keine Schlepper-Trassen gemeint, sondern ganzjährig nutzbare Lkw-Wege für die Holzabfuhr.Die Kosten für Waldwirtschaftswege betragen je nach Schwierigkeitsgrad der Baumaßnahme 50 bis 100 Euro pro Meter. Ein Zuschuss von 60 bis 70 Prozent der Netto-Bausumme ist möglich. Die Restkosten werden anteilig auf die Grundstückseigentümer, deren Waldflächen erschlossen werden, aufgeteilt. Je nach Weglänge, Größe des erschlossenen Waldgebietes und besonderen Erschwernissen beim Bau liegt die Eigenbeteiligung bei 500 bis 1200 Euro pro Hektar.Michael Bartl stellte klar, dass der finanzielle Beitrag der Waldbesitzer meist durch den Holzanfall beim Trassenaufhieb sowie die erste waldbaulich sinnvolle Durchforstung abgedeckt ist. Die Fläche des neuen Wegs in Winkl haben die Grundstückseigentümer unentgeltlich zur Verfügung gestellt, sie blieb aber ihr Eigentum. Die Hinterlieger erhielten eine Überfahrts-Erlaubnis. Das Fazit zog Thomas Dengler: "Wir haben nun größere, abgemarkte Waldgrundstücke, die durch einen neuen Wirtschaftsweg erschlossen sind. Wir haben damit eine Wertsteigerung unserer Flächen erreicht. Die rationelle und nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder ist gesichert."

Hintergrund

Ein weiteres Problem wurde den Waldbesitzern im Zuge des Wegebaus bewusst: die ungünstige Aufteilung ihrer Flächen. Die Lösung lieferte das Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz mit dem freiwilliger Landtausch - eine einfache und schnelle Bodenordnung nach dem Flurbereinigungsgesetz für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke. Ziel ist die Verbesserung der Besitzstruktur zugunsten einer effizienteren Bewirtschaftung.Die vier Tauschpartner in Winkl hatten vor der Aktion 80 Flurstücke, danach nur noch 24. "Das Tauschverhältnis von 3,3:1 ist für alle Beteiligten ein tolles Ergebnis", bilanzierte Kerstin Walch vom Amt für Ländliche Entwicklung. Die Waldflächen, die den Eigentümer wechseln sollten, wurden vom Forstsachverständigen Jochen Dinter geschätzt (vom Amt gefördert mit 75 Prozent). Die neuen Grenzen wurden vom Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung vermessen und abgemarkt. Die Tauschpartner mussten die Nebenkosten, zum Beispiel für die Grenzsteine, übernehmen. Das Amt für Ländliche Entwicklung hat den Landtausch in Winkl in knapp eineinhalb Jahren erledigt."Eine weiteres Problem, das wir lösen wollten, waren die teilweise nicht ersichtlichen Grenzen unserer Waldflurstücke", berichtete Thomas Dengler. Dafür hatte Gerhard Baumer, stellvertretender Leiter des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Amberg, die Lösung - Grenzfeststellungen durch Katasterneuvermessung. Voraussetzung ist, dass es sich um ein zusammenhängendes Waldgebiet von mindestens 20 Hektar handelt und ein öffentliches Interesse, etwa eine forstliche Nutzung als Beitrag zur Energiewende, besteht. Einen Antrag auf Katasterneuvermessung können Kommunen oder im Forstbereich tätige Verbände stellen.