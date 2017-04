Vermischtes Ursensollen

07.04.2017

1

0 07.04.2017

Hausen. Bei der Jahreshauptversammlung des Frauenbundes standen neben der Vorstellung der kommenden Veranstaltungen auch Neuwahlen an. Eine neue Kerze, gesegnet von Pater Marek Michalak, brennt nun zum Gedenken an verstorbene Mitglieder bei Veranstaltungen des Frauenbundes Zweigverein Hausen.

75 Mitglieder

Der Verein hat derzeit 75 aktive Mitglieder und er war mit der letzten Führungsmannschaft sehr gut aufgestellt, hieß es in der Versammlung. Im Rückblick auf die Veranstaltungen von 2016 zeigte sich, dass das vielseitige Angebot die Teilnehmer angesprochen habe. Kinder- und Weiberfasching waren gut besucht.Die Palmbüscheln und Osterkerzen, der Einkehrtag, die Fahrten zu Muttertag, zur Luisenburg, zum Annaberg und Frohnberg sowie die beliebte Weihnachtsfahrt folgten im Jahreslauf. Gemeinsame Frühstücke und Yoga-Kurse werden rege angenommen. Die letztjährige Spende bekam eine kirchliche Einrichtung, die für mittellose Studenten in La Serena eine warme Mittagsmahlzeit kostenfrei zubereitet. Die Neuwahlen ergaben, dass die Führungsmannschaft weitermachen soll. Gewählt wurde ein Vorstand mit Margit Dechant, Evi Hauer und Christine Tischner an der Spitze. Kassiererin ist Sandra Lenk, Schriftführerin Petra Retzer und die fünf Beisitzer heißen Carola Peichl, Andrea Müller, Josefa Rauch, Anna-Maria Stiegler und Margarete Schötz. Doch es helfen noch viele weitere mit, die im Hintergrund mitorganisieren, betonte die Führung.