Vermischtes Ursensollen

14.01.2017

Landkreislauf und Damen Neben dem Schießsport waren dabei die Edelweißschützen auch auf den Strecken des Landkreis- und Silvesterlaufs im Landkreis vertreten. Für heuer hat man sich dabei noch etwas mehr vorgenommen. Gerade beim Landkreislauf im Mai will sich die SG Edelweiß stärker präsentieren. Führt doch der Lauf mit seiner letzten Wechselstation in Hohenkemnath direkt nach Ursensollen.



Zum einen wird diese Wechselstation dann von den Edelweißschützen betreut, zum anderen will man auch wieder mit mindestens zwei Mannschaften auf die Strecke gehen.



"Auch die Damen wollen mitmachen", so der Wunsch von Damenleiterin Renate Schmidt, die die Aktivitäten aufzählte. Neben einer Mannschaft im Wettkampfbetrieb der Breitensportliga waren die Frauen verantwortlich für die Organisation eines Baby- und Kinderwarenbasars. Daneben wurde noch ein Nähkurs abgehalten. (brü)

Gewinner und Könner

Vereinsmeister KlassenSchüler: Alfred Herbst , Jugend: Manuel Nitzbon , Junioren: Timo Schuller , Damen: Susanne Prächtl , Schützen: Johannes Wenkmann , Altersklasse: Gerhard Herbst , Senioren: Manfred Rösl , Luftpistole: Matthias Wenkmann , Schülerwanderpokal: Alfred Herbst , Jugendwanderpokal: Manuel Nitzbon , Juniorenwanderpokal: Timo Schuller , Damenwanderpokal: Yvonne Dzalakowski , Herrenwanderpokal: Gerhard Herbst , Luftpistolenpokal: Reinhold Schlosser .GlaskugelschießenLosnummer 1: Jannik Knauer , 2: Jonas Hirsch , 3: Manuela Geitner .Meisterserien:Schüler: Andre Nitzbon ; Jugend: 1. Alfred Herbst , 2. Korbinian Retzer , 3. Manuel Nitzbon ; Damen: 1. Manuela Geitner , 2. Susanne Prächtl , 3. Evy Schinhammer ; Herren: 1. Gerhard Herbst , 2. Johannes Wenkmann , 3. Timo Schuller .ScheibengewinnerKinderscheibe Familie Witetschek: Yvonne Dzalakowski ; Geburtstagscheibe Hans Wenkmann: Eduard Ströhl ; Bierkrug, gestiftet von Hermann Knauer: Fabian Heimler .

Es war ein neuer Schritt. Die SG Edelweiß Hohenkemnath, mit 243 Mitgliedern zweitgrößter Schützenverein des Gaus Amberg, legte zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Generalversammlung mit dem Glaskugelschießen zusammen. Erfolgreich.

Voller Partyraum

Bayerische Meisterschaft

Hohenkemnath. (brü) In den Jahren zuvor war es so, dass das üppige Vereinsprogramm in Hohenkemnath mit dem Glaskugelschießen der Edelweißschützen eröffnet wurde, die Generalversammlung dann zwei Wochen später folgte. Dabei unterbrochen und ergänzt von den Jahreshauptversammlungen der Feuerwehr sowie des Reservistenvereins war somit jedes Wochenende im Januar für die Bürger von einem Vereinstermin belegt. Um dies etwas zu entspannen, hatte sich der Vorstand um Schützenmeister Hans Wenkmann entschlossen, die Generalversammlung sowie das Glaskugelschießen an einem Tag gemeinsam abzuhalten.Wenkmann freute sich, dass trotz des frühen Beginns der Generalversammlung um 16 Uhr 50 Mitglieder da waren. Am Abend beim Glaskugelschießen war der Partyraum Hirsch voll. 95 Teilnehmern legten auf die Glaskugel am Christbaum mit der enthaltenen Losnummer Eins an.Zunächst stand aber erst einmal der Rechenschaftsbericht des Schützenmeisters auf der Tagesordnung. Wenkmann lieferte dabei einen Rückblick auf ein Vereinsjahr, das ruhig verlief, bei dem sich aber gerade die Verantwortlichen vielen Aufgaben zu stellen hatten.Neben der Ausrichtung der internen Schießveranstaltungen galt dabei das Hauptaugenmerk der Besuche von annähernd 20 runden Geburtstagen von Mitgliedern, der Teilnahme an Vereinsfesten sowie der Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten rund um den Schießstand. Unter anderem wurde dabei die Leuchttafel an der Außenwand des Gasthauses Hirsch erneuert, auch wurde ein neues Luftgewehr gekauft.All dies war natürlich mit Kosten verbunden, die im vergangenen Jahr erheblich zu Buche schlugen, wie Kassier Andreas Brückmann zu berichten wusste. "Auch sportlich läuft es gut", so die Zusammenfassung von Sportleiter Hermann Schmidt. Vertreten ist man dabei bei den Herren mit einer Luftgewehr-Mannschaft in der Kreisliga West, die 2. Mannschaft lieferte ihre Rundenwettkämpfe in der Gauliga B. Ebenfalls in der Kreisliga sind die Hohenkemnather Schützen mit einer Pistolenmannschaft vertreten, die Altersklassenmannschaft kämpft in der Gauliga F Breitensport um Punkte.Stolz zeigte sich Schmidt, dass mit Gerhard Herbst, Johannes Wenkmann, Alfred Herbst und Timo Schuller gleich vier Schützen zur Bayerischen Meisterschaft eingeladen wurden. Herbst belegte dabei den 5. Platz in der Altersklasse, Johannes Wenkmann erreichte den 44. Platz in der Schützenklasse, Alfred Herbst den 25. Platz bei den Schülern und Timo Schuller kam bei den Junioren auf Platz 15.Ebenfalls stark präsentierte sich der Nachwuchs. Zurückblickend freute sich Jugendleiter Johannes Wenkmann in seinem Bericht, dass man dabei mit acht Interessierten ein durchwegs gut angenommenes Schnupperschießen ausgerichtet hatte. Stolz ist man auf Timo Schuller, der im vergangenen Jahr 1. Gaujugendritter wurde, sowie auf fünf Jugendschützen, die in der ersten und zweiten Gewehrmannschaft an den Rundwettkämpfen der Herren teilnehmen. (Zum Thema)