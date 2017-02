Vermischtes Ursensollen

20.02.2017

Hausen. Regionaldekan Ludwig Gradl möchte in diesem Jahr alle Pfarreien im Dekanat Amberg/Ensdorf besuchen. Sein erstes Ziel war die Pfarreigemeinschaft Hausen, Hohenkemnath und Utzenhofen. Hausen hatte vor 17 Jahren die letzte große Visitation mit dem damaligen Regionaldekan Prälat Johann Roidl. Pfarradministrator Marek Michalak, zuständig für diese Gemeinschaft, begrüßte alle Anwesenden und stellte alle untereinander vor.

Sieben Verwaltungen

Freudige Ereignisse

Unter seiner Regie werden sieben Kirchenverwaltungen geführt, zu deren Gotteshäusern auch jeweils ein eigener Friedhof gehört. Zur Pfarrei Hohenkemnath mit der Kirche Mariä Himmelfahrt zählt zusätzlich die Filialkirche in Erlheim; zur Pfarrei Utzenhofen St. Vitus gehören weiter die Kirchen in Albertshofen, Ransbach und Umelsdorf und dann ist noch St. Georg in der Pfarrei Hausen zu nennen. Darüber hinaus zählen die Filial- und Nebenkirchen Freischweibach zu Utzenhofen, Garsdorf und Ullersberg zu Hohenkemnath, sowie Zant und Thonhausen zu Hausen. Messen werden auch in Kapellen vieler Ortschaften abgehalten, wie in Haag, Häuslöd, Eglhofen, Flügelsbuch, Reusch und Winkl.Unterstützung erhält Pater Marek Michalak von Pfarrer Josef Kanowski, Ruhestandspriester in Utzenhofen, und Pfarrer Dr. Joseph Madathiparampil, Ruhestandpriester in Hohenkemnath. Neben diesen Kirchen wird auch ein Kindergarten in Hausen vom Pfarramt mitverwaltet.Dienst für alles leisten drei Sekretärinnen in den jeweiligen Orten. Drei Pfarrgemeinderatsgruppen unterstützen zusätzlich im seelsorgerischen Dienst. Weiterhin tragen auch zum Wohl der Bevölkerung Vereine wie Frauenbund, Landvolkbewegung und Krankenpflegeverein bei.Vom aktivem Leben in den einzelnen Pfarreien zeigte sich Regionaldekan Gradl sehr begeistert. Wunderschön gestaltete Flurprozessionen und weitere gemeinsame Veranstaltungen dienen jedem Einzelnen. Alle Teilnehmer können stolz darauf sein. Nur mit Unterstützung aller können große Feste, wie 1000 Jahre Erlheim oder die feierliche Wiedereröffnung nach der Innenrenovierung der Pfarrkirche St. Vitus in Utzenhofen, sowie die 100-Jahr-Feier der Kirche St. Georg in Hausen und weitere Hochfeste gemeinsam gefeiert werden. "Alte Traditionen sind so wichtig wie die Lithurgie, die gottesdienstliche Formen der Volksfrömmigkeit darstellen. Kirchweihfeste, Seniorennachmittage, der Georgiritt und der Besuch der Sternsinger sind doch bei allen bekannt", so Gradl."Sicherlich, es gibt auch traurige Anlässe, sich in der Kirche zu treffen um Abschied zu nehmen von einem lieben Verstorbenen. Aber es gibt natürlich auch freudige Ereignisse wie Taufe, Erstkommunion, Firmung und Hochzeiten. Auch Pfarrausflüge und -feste gestalten das Leben fröhlicher." Der Regionaldekan fügte an, dass es an den Gebäuden in diesen Pfarreien einiges zu tun gibt. Die Kirche in Umelsdorf ist renovierungsbedürftig sowie auch das Pfarrhaus in Hausen. Teilweise sind diese Bedürfnisse schon auf den Weg gebracht. Doch es sei hier noch einiges zu tun."Weder in Utzenhofen oder in Hohenkemnath, noch in Hausen gibt es eine Schule. Daher ist es sehr lobenswert, dass es Schülergottesdienste gibt und unsere Kinder mit einbezogen werden, auch für den Ministranten Dienst begeistern zu können." Pfarrer Gradl betonte auch, dass Besuchsdienste wichtig sind. Initiativen, die von Mitarbeitern, aber auch von Vereinen ausgehen, tragen zum Wohle aller bei. Dank gilt an alle, die aktiv mitarbeiten, auch den Mesnern und Lektoren, den Ministranten und deren Eltern und den Organisten. Er dankte den mitwirkenden Mitgliedern des Pfarrgemeinderates und der Kirchenverwaltung und forderte auch auf, sich weiterhin aktiv zu beteiligen.