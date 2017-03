Vermischtes Ursensollen

24.03.2017

Die Feuerwehr Garsdorf ist gut aufgestellt. Gab es lange Zeite keinen Kommandanten, so löste sich das Problem im Sommer, als Andreas Pechtl das Amt übernahm.

Neuer Ehrenkommandant

Vier Einsätze

Garsdorf. Vorsitzende Silvia Meiler freute sich bei der Jahreshauptversammlung über guten Besuch. An den Beginn ihres Berichtes stellte sie den Rückblick auf gesellschaftliche Anlässe wie die Winterwanderung, den Feuerwehr-Ball und die Winterkirwa. Es stand im vergangenen Jahr auch die Kommandantenwahl an, die zunächst scheiterte, da sich kein Kandidat fand. Der 2. Kommandant Jürgen Meiler wurde in seinem Amt bestätigt.Bei der erneuten Wahl im Juli kürten die Feuerwehrkollegen Andreas Pechtl zum Kommandanten. Zeitgleich löste sich das Problem des Vorjahrs, da sich zwei Jugendliche bereit erklärten (Andreas Donhauser und Fabian Meiler), gemeinsam den Posten des Jugendwartes zu übernehmen. Neuer Fähnrich ist Robert Scharl.Meiler berichtete weiter vom Ersten-Hilfe-Kurs sowie von der Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde. Auch dankte sie allen Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit und der aktiven Wehr für die reibungslosen Einsätze.Bevor sie das Wort an Andreas Pechtl übergab, wurde der scheidende Kommandant mit der Ernennung zum Ehrenkommandanten überrascht. Die Vorsitzende lobte Johann Pechtl, dass er in seiner bereits 32- jährigen Dienstzeit zwölf Jahre Fähnrich, Jugendwart und von 1985 bis 2003 2. Kommandant und von 2003 bis 2016 Kommandant war. "Hans war jahrzehntelang das Herz der Feuerwehr und ein Vorbild an Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Er war Motor beim Bau des neuen Feuerwehrhauses und ist immer zur Stelle, wenn man ihn braucht." Selbst jetzt könne er nicht ruhen und übernahm das Amt des Gerätewartes. Die Vorsitzende sprach ihn im Namen aller Kollegen Lob und Anerkennung aus und übegab ihm einen Erinnerungskrug mit Gutschein für einen Aufenthalt in Bayrisch Gmain und eine Urkunde. Sie dankte auch seiner Frau Helga und überreichte ihr eine Orchidee.Der neue Kommandant Andreas Pechtl berichtete von vier Einsätzen im Jahr 2016 und zwei Sonderübungen sowie von zwei Mitgliedern, die den Funklehrgang in Ursensollen absolvierten. Besonders freute er sich über die zwei neuen Jugendwarte. Er sicherte ihnen seine Unterstützung zu. Zum Schluss dankte er allen Aktiven für ihre Einsatzbereitschaft.