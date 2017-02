Vermischtes Ursensollen

16.02.2017

8

0 16.02.2017

Millionen von Menschen mussten infolge des Zweiten Weltkrieges ihre Heimat verlassen. Trotz unsagbarem Leid: Integration kann wirklich gelingen. Den Beweis lieferten Zeitzeugen beim heimatkundlichen Stammtisch der Gemeinde Ursensollen.

Zusammenrücken Hermann Schwarzferber aus Kastl erzählte vom Flüchtlingslager auf der Burg in Kastl (bis 1953). "Man hat zusammenrücken müssen und können! Eine einfache Sperrholzwand machte oft aus einem Raum zwei. Die Marktgemeinde Kastl hatte einen Acker angepachtet. Auf ihm durften die Heimatvertriebenen und Flüchtlinge Gemüse und Kartoffel anbauen. (schß)

Angriff auf Dresden Werner Semder aus Ursensollen, Jahrgang 1938, stammte aus dem gleichen Ort wie Wolfgang Christoh, Rößlingen, 13 Kilometer von Breslau entfernt. An Weihnachten 1944 war Semders Familie noch daheim. Mit sechs Jahren erlebte der Bub den Einfall der Russen in Schlesien. Neun Panzer rückten in den Ort ein.



Deutsche Stukas und Truppen konnten die Rote Armee noch einmal kurz zurückdrängen, doch dann war die Übermacht nicht mehr aufzuhalten. Die Greuel auf beiden Seiten, die der kleine Junge erleben musste, waren furchtbar und unbeschreiblich. "Ich möchte das nicht schildern!", so Semder. Die Mutter arbeitete in einer Bäckerei und war "unabkömmlich". Als dann die Gefahren immer größer wurden, gelang im Januar 1945 mit einem offenen Militärgüterzug gerade noch die Flucht.



Der Zug stoppte kurz vor Dresden, einem Eisenbahnknotenpunkt. Das war Glück im Unglück! Der Bub erlebte mit den anderen Flüchtenden die Bombenangriffe auf Dresden. Historisch bekannt wurden die vier Angriffswellen vom 13. bis 15. Februar 1945. Durch sie starben nach neuesten historischen Untersuchungen zwischen 22 700 und 25 000 Menschen. Große Teile der Innenstadt und der industriellen und militärischen Infrastruktur Dresdens wurden zerstört. Überall waren Leichenberge aufgeschüttet. Erschütternd waren die Schilderungen Werner Semders, als er berichtete, dass hungrige Kinder die Taschen der vielen Toten nach Essbarem durchsuchten.



Angekommen in Ursensollen wurde die Familie in den Reif-Saal gebracht. Eine erste neue Heimat fanden die Semders in Littenschwang. "Endlich war der monatelange Hunger weg. Die Familie Weber hat uns vorbildlich behandelt. Und wir halfen, wo wir konnten. Scharlhof, der einheimische Name für Littenschwang, kam mir vor wie das Paradies auf Erden", so Werner Semder abschließend.



Am 20. Februar 1945 musste er beim Tieffliegerangriff auf Ursensollen den Tod seines Spielkameraden Albert Augsberger erleben.



Auch Ambros Eiletz, Ursensollen, erinnerte kurz an die drei Flüchtlingsfamilien, die in seinem Elternhaus untergebracht waren. Es gab sogar eine "Flüchtlingshochzeit" im Hause. Die Hochzeitsfeier von Gerda Mus und Walter Lihl fand in der Stube der Familie Eiletz statt, bevor später ein Eigenheim geschaffen werden konnte. (schß)

/Heinzhof. In der Waldschänke am Hirschpark in Heinzhof fand das Thema "Flucht und Vertreibung" großen Anklang und hinterließ bei den 40 Gästen prägende Eindrücke. Der Heimatpfleger der Gemeinde Ursensollen, Josef Schmaußer, hatte mit seinem Team anscheinend den Nerv vieler Bürger getroffen.Millionen von Menschen mussten infolge des Zweiten Weltkrieges ihre Heimat verlassen. Von rund zwölf Millionen deutschen Staatsbürgern und deutschsprachiger Minderheiten, kamen 1,9 Millionen (1950) nach Bayern, jeweils mit historischen Wurzeln und spezifischen Erlebnissen aus Flucht und Vertreibung.Ihre Aufnahme, Verteilung, Unterbringung in Wohnung und Arbeit sowie ihre soziale und kulturelle Integration stellten auch für Bayern eine große Herausforderung dar, erklärte Schmauser. Erzählungen und Bilddokumente würden vor allem jungen Menschen ein Bild der schweren Situation vermitteln. Rektor a. D. Rudolf Frenzel, Jahrgang 1930, schilderte die Situation in Westpreußen vor dem Einmarsch der Roten Armee.Es war im Januar 1945. Der damals Fünfzehnjährige besuchte die Lehrerbildungsanstalt in Graudenz im Warthe-Gau. Als die Einrichtung geschlossen wurde, wurden die Jahrgänge 1931 und älter zum Volkssturm eingezogen. Der im Januar 1930 Geborene hatte Glück. Er wurde nur zur Flüchtlingsbetreuung eingesetzt. Wäre Frenzel zwei Wochen früher geboren, wäre auch er beim Volkssturm gelandet. Schließlich bekam auch er die Erlaubnis zur Flucht. Aus dem Flüchtlingshelfer war ein Flüchtling geworden. Da der junge Mann zu seinen Eltern in Leisnitz in Oberschlesien keinen Kontakt mehr bekam - wahrscheinlich, so dachte Rudolf Frenzel, waren sie auch schon wegen der herannahenden russischen Soldaten auf der Flucht - entschloss sich der Jugendliche den Weg nach Westen zu seiner in Halberstadt verheirateten Schwester anzutreten.Mit viel List und Improvisationstalent gelang es dem heute 87-Jährigen, sein Ziel zu erreichen. Erneutes Pech! Am 16. April 1945 war die Stadt Ziel einer US-Bomberflotte, die die schöne Stadt im Harz dem Erdboden gleich machte. Damit blieb Frenzel nur noch, was er am Leibe trug. Als Ausgebombte wurden die Menschen in einem benachbarten Dorf untergebracht. An Weihnachten 1946 erhielt der junge Mann endlich Nachricht von seinen Eltern. Diese waren ein gutes Vierteljahr mit einem Treck unterwegs und wurden schließlich in Theuern bei Amberg untergebracht.Nach langwierigen Verhandlungen mit der sowjetischen Besatzungsmacht erhielt Rudolf Frenzel schließlich die Erlaubnis zur Ausreise nach Bayern. Der verdiente Bürger der Gemeinde Ursensollen, erster Träger der Bürgermedaille, betonte, dass seiner Meinung nach trotz des unsagbaren Leides, das die Heimatvertriebenen ertragen mussten, und der auch schwierigen Situation für die aufnehmenden Familien in der Oberpfalz, die Integration nach wenigen Jahren gelungen sei. Einfallsreichtum, viele Privatinitiativen und der Mut und die Kraft Neues zu schaffen, zeichneten die Neuankömmlinge in der Oberpfalz aus. Wolfgang Christoph, Jahrgang 1935, jetzt wohnhaft in Krumbach, erinnerte an die Bombenangriffe 1944 in seiner Heimatstadt Breslau. Seine Kameraden und er sammelten Bombensplitter und waren sich vieler Gefahren gar nicht bewusst.Sie sahen die gefährliche Situationen oft gar als Abenteuer. Über Liegnitz versuchte die Familie in einem offenen Güterwagen, der immer wieder von Tieffliegern beschossen wurde, die Flucht. Bei Weißwasser, Krauschwitz, erlebten die Flüchtlinge einen Todesmarsch von Juden. Die einheimischen Frauen warfen, trotz Risiken, den Todgeweihten Brote zu.Über Dresden und Leipzig landete die Familie dann in Amberg. Die erste Aufnahme fanden sie bei der Familie Flierl in Ullersberg, bevor die Christophs am 21. März 1945 in Ursensollen ankamen und im Gehr-Saal untergebracht wurden. Ursen-sollen, so Wolfgang Christoph, sei ihm wirklich Heimat geworden. Er empfinde noch heute große Dankbarkeit für die freundliche Aufnahme. (Zum Thema)