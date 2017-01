Vermischtes Ursensollen

24.01.2017

5

0 24.01.2017

Es war ein vergleichsweise ruhiges Jahr für die Feuerwehr Hohenkemnath. Zur Hauptversammlung des Vereins kamen trotzdem 58 Mitglieder ins Gasthaus Niebler, um den Berichten der Führung um Vorsitzenden Christian Wenkmann Aufmerksamkeit zu schenken.

159 Mitglieder

Einige Beförderungen

Hohenkemnath. (brü) Dabei machten auch Ursensollens Bürgermeister Franz Mädler sowie Kreisbrandinspektor Hubert Blödt den Hohenkemnathern ihre Aufwartung. Aus ihren Ansprachen ging jeweils hervor, dass die Wehr beste Arbeit geleistet hat. Vorsitzender Wenkmann erwähnte Geburtstagsbesuche von Vereinsmitgliedern und die Teilnahme am Florianstag in Wolfsbach oder den Preisschafkopf im Vorfeld der Hohenkemnather Kirwa.Der Mitgliederstand erhöhte sich. Mit Nicole Hautmann, Johanna Wiesner, Michael Dengler und Patrick Förster gab es vier Neuzugänge, zwei Personen traten aus. Somit umfasst die Wehr aktuell 159 Mitglieder, 81 davon befinden sich im aktiven Dienst. Davon sind nach Worten von Kommandant Christoph Staudte 17 Atemschutzgeräteträger, 18 haben den Status eines Gruppenführers, ebenfalls 18 sind ausgebildete Maschinisten sowie zwei Zugführer.36 Mal rückte die Hohenkemnather Wehr 2016 zu Einsätzen aus. Neun davon waren Brandeinsätze, 20 Mal wurde technische Hilfeleistung erbracht, davon 16 mit dem Verkehrsabsicherungsanhänger auf der Autobahn A6. Es gab zwei Fehlalarme. Eine Sicherheitswache wurde beim Johannisfeuer abgehalten sowie fünf freiwillige Einsätze, beispielsweise die Absicherung der Prozessionen an Fronleichnam oder zu Christi Himmelfahrt.Gesamt wurden 799 Stunden geleistet, was nach Staudtes Worten einem ruhigem, aber trotzdem arbeitsintensivem Jahr entspreche. Neben der Einsatztätigkeit stand der Übungsbetrieb vorne an. Bei den Aktiven errangen Lukas Reuss und Josef Kugler das Atemschutzleistungsabzeichen des Bezirksfeuerwehrverbands Oberpfalz. Michael Stiegler absolvierte den Lehrgang für Atemschutzträger und eine Gruppe der Wehr legte das Leistungsabzeichen in verschiedenen Stufen ab.Ein Höhepunkt war die Beteiligung am Sommerfest der Lebenshilfe Amberg. Gemeinsam mit dem Patenverein aus Gailoh waren dort Fabian Schildbach, Andreas Dötterl, Johanna Wiesner und Tobias Richthammer vor Ort, um den Kindern spielerisch die Aufgaben einer Feuerwehr näherzubringen. Gerade auch bei der eigenen Jugend gab es im vergangenen Jahr wieder Erfreuliches zu berichten. 13 Nachwuchskräfte sind derzeit unter der Leitung von Jugendwart Andreas Dötterl mit dabei. Besonders erfreut war er über die stetige Teilnahme an diversen Übungen, Aus- und Fortbildungen, die die Hohenkemnather Jugendfeuerwehr leiste.Dabei spielt auch die im vergangenen Jahr neu eingeführte Kinderfeuerwehr für Mädchen und Buben im Alter von sechs bis elf Jahren eine große Rolle, betreut von Johanna Wiesner, Daniel Berschneider und Andreas Dötterl.Gerätewart Josef Kugler gab in seinem Bericht zu bedenken, dass das Fahrzeug LF 8 der Wehr nun endgültig in die Jahre gekommen ist. Das sehe man auch an den zahlreichen Stunden, an denen es in der Werkstatt bleiben muss. Mehrere Wochen stand man ohne Einsatzwagen da. Auch die Ersatzteilbeschaffung werde immer schwieriger.Kugler hatte zwei Anliegen an die Gemeindeverwaltung, bezugnehmend auf die aktuellen winterlichen Gegebenheiten. Hierzu bat er, dass die Gemeinde bei ihren Schneeräumarbeiten nicht die Ausfahrt vor der Unterbringungshalle des Verkehrsabsicherungsanhängers mit dem weggeschobenen Schnee direkt wieder zuräumen sollte.Ferner würde er es für angebracht halten, einen Streukasten in der Nähe des Feuerwehrhauses aufzustellen, "da gerade der Platz im Vorfeld aufgrund des Pflasters bei Schnee einer Eisbahn gleicht, was bei eiligen Einsätzen ein erhebliches Verletzungsrisiko für die heraneilenden Einsatzkräfte bedeutet."Bei der Jahreshauptversammlung der Wehr sprach Kommandant Christoph Staudte Beförderungen aus. Zum Feuerwehrmann wurden Patrick Förster und Thomas Kugler ernannt. 2. Jugendwart Daniel Berschneider erhielt mit dem zweiten roten Balken auf der Uniform den Titel des Oberfeuerwehrmanns.