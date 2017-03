Vermischtes Ursensollen

15.03.2017

Einsatztechnisch ein eher ruhiges Jahr, vereinstechnisch eins mit ertragreichen Veranstaltungen; so ertragreich, dass der Vorstand der Wehr bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Reif jedem der dort anwesenden Mitglieder eine Maß Freibier spendierte.

Vituskirwa erfolgreich

Neues Feuerwehrauto

Infoheft Bei der Jahreshauptversammlung präsentierte die Ursensollener Feuerwehrführung das heuer erstmals herausgegebene Infoheft der Wehr.



Unter dem Titel Jahresstatistik 2016: Zahlen-Daten-Fakten wird auf 39 Seiten ein umfassendes Werk zur Feuerwehr und über die Aktivitäten des vergangenen Jahres präsentiert. Einsatz- und Übungsrückblicke, Statistiken und Berichte zum Feuerwehrgeschehen werden dabei ergänzt von allgemeinen Informationen zum Beispiel über die Gemeinde selbst. Das Infoheft lag bei der Jahreshauptversammlung aus, ist aber auch im Feuerwehraus jederzeit noch zu bekommen.



Diese Form der Mitgliederinformation soll in den kommenden Jahren weitergeführt werden, so der Wunsch des Vorstands und der Kommandanten. (brü)

(brü) Gut eineinhalb Stunden dauerten dabei die Jahresrückblicke des Vorsitzenden Markus Dehling, Kommandant Thorsten Michl und Kassiers Simon Streher. Besonders hob Dehling dabei in seinem Bericht die Mitgliederentwicklung des Vereins hervor. Zehn Neuaufnahmen gab es dabei zu verzeichnen, der Mitgliederstand ist auf 375 angewachsen.Nicht zufrieden zeigte sich Dehling dabei mit dem Ausgang der Winkler- Kirwa. Aufgrund des schlechten Wetters ließ der Besucherzuspruch sehr zu wünschen übrig. Dagegen war die Vituskirwa in Ursensollen, die gemeinsam von Feuerwehr, Reservisten und Kirwagemeinschaft ausgerichtet wurde, an allen drei Festtagen ein überragender Erfolg. Das führte zu einem dicken Plus in der Vereinskasse. Neben den beiden ausgerichteten Kirwafesten war der sehr gut besuchte Kameradschaftsabend der vereinsinterne Höhepunkt, begleitet durch eine Vielzahl von Ehrungen und Beförderungen. Ferner wurden über das Jahr hinweg eine Hochzeit sowie 23 Geburtstage von Vereinsmitgliedern besucht, und mit der Teilnahme an der Gründungsfeier in Burglengenfeld lediglich zu einem Feuerwehrfest gefahren.Auf guten Zuspruch stießen die 83 Übungen der Wehr im vergangenen Jahr, ließ Kommandant Thorsten Michl in seinem Jahresrückblick wissen. Stark vertreten war hierbei auch die Jugendfeuerwehr mit ihren derzeit zehn Mitgliedern, die hiervon selbst 23 Ausbildungseinheiten abhielt. Erfolgreich beteiligten sich die Ursensollener auch an verschieden Kursen. Fünf Mitglieder nahmen am Sprechfunklehrgang teil, vier erhielten eine Ausbildung zum Sanitäter. Den Helferführerschein absolvierte Josef Graml und Bernhard Graml nahm am Lehrgang Technische Hilfeleistung teil.Bei den Einsätzen gab es einen Rückgang im Vergleich zu 93 Einsätzen im Jahr 2015. 2016 musste die Wehr nur zu 63 Einsätzen ausrücken, aufgegliedert in elf für abwehrenden Brandschutz, 40 im Bereich der Technischen Hilfeleistung sowie zwölf sonstige Tätigkeiten. Dabei wurde 14 Personen Hilfe geleistet, sieben wurden befreit und gerettet, bei zwei Personen kam aber jede Hilfe zu spät. Bezugnehmend auf die Einsätze steht man in Ursensollen in freudiger Erwartung des neuen Einsatzfahrzeugs. Dieses soll für das in die Jahre gekommene LF 16 mit der Wehr auf Einsatzfahrt gehen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, geplant ist, dass es im Mai 2018 übergeben wird.Für Bürgermeister Franz Mädler ist dies zwar eine finanziell große Belastung der Gemeindekasse, aber: "Hilfeleistung kann man mit keinem Geld der Welt aufwerten. Auch wenn es gut 415 000 Euro kostet, von denen die Gemeinde zwei Drittel übernimmt, wollen wir unseren Feuerwehren die bestmögliche Ausrüstung für ihre Einsätze stellen", so Mädler.