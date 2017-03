Vermischtes Ursensollen

26.03.2017

Sportlich erfolgreich, finanziell gesund und keine Nachwuchssorgen - für die Haagerthaler Schützen aus Oberleinsiedl verlief das vergangene Jahr erfreulich, wie Schützenmeister Helmut Wedel bei der Jahreshauptversammlung berichtete.

Erfreuliche Finanzen

Ehrungen 50 Jahre Mitgliedschaft: Josef Franz



40 Jahre: Helga Rubenbauer und Annemarie Wedel



20 Jahre: Corinna Schuster und Ronald Franz (brü)

Oberleinsiedl. Wedel ging bei dem Treffen im Gasthaus Michl auf die Schießveranstaltungen ein, unter anderem die Teilnahme der Jugend am Gemeinde-Wanderpokalschießen, bei dem sich der Nachwuchs mit sieben Pokalen einen Großteil der Gewinne sicherte. Weniger erfreulich war nach Wedels Worten die geringe Teilnahme an der Königsproklamation. Dem Verein gehören zehn Schüler, zwei Jugendliche, ein Junior, 38 passive und 73 aktive Schützen an, davon 39 weibliche und 72 männliche Mitglieder.Der Schützenmeister behandelte ausführlich das Thema "Faschingsball", der in Zusammenarbeit mit der Haager Feuerwehr abgehalten wird. "Für uns stellt sich mittlerweile die Frage, ob wir den Ball in den kommenden Jahren überhaupt noch abhalten wollen", sagte Wedel, bezugnehmend auf die immer weiter zurückgehenden Teilnehmerzahlen. Nach kurzer Diskussion beschloss die Mehrheit der Anwesenden, den Ball auch im kommenden Jahr fortzuführen, auch wenn hier noch Rücksprache mit der Wirtsfamilie sowie den Verantwortlichen der Feuerwehr gehalten werden muss.Die sportlichen Ereignisse und Erfolge wurden aufgeführt, wie das gute Abschneiden der 1. Mannschaft in der Kreisliga und der Aufstieg der 2. Mannschaft in die Gauliga A. Auch die Schützen in der Klasse "aufgelegt Schießen" behaupten sich immer besser, wie Ulrich Michl berichtete. Der Schießleiter zeigte sich sehr zufrieden mit den aktuellen Leistungen der Teams. Die 1. Mannschaft liegt auf dem 5. Platz in der Kreisliga, ebenso die 2. Mannschaft in der Kreisliga A. Die 3. Mannschaft steht auf Platz drei in der C-Klasse. In der Aufgelegt-Klasse belegt die Mannschaft auf den 6. Platz.Michl freute sich zum einen über die starke Beteiligung an den internen Schießveranstaltungen, unter anderem 52 Schützen beim Nussschießen, beklagte jedoch eine mangelhafte Beteiligung an Schießveranstaltungen des Gaues. Der Sportleiter fordert mehr Wir-Gefühl im Verein. Deshalb regte er beispielsweise regelmäßige Vortelschießen mit Jahresauswertung und einem gemeinsamen Abschlussfest an.Für den Bereich der Jugend bezeichnete es Ronald Franz als erfreulich, das derzeit zehn Schüler, zwei Jugendliche und ein Junior am Schießbetrieb teilnehmen. Problematisch ist aber die Betreuung dieser jungen Leute, da Franz aus beruflichen Gründen das Amt des Jugendleiters heuer nicht mehr ausüben kann und seine Stellvertreterin Lisbeth Franz auch nur im zweiwöchigen Rhythmus Zeit hat. Eine Lösung wurde schnell gefunden. Hans-Georg Schinhammer erklärte sich bereit, kommissarisch einzuspringen und jede zweite Woche abwechseln mit Lisbeth Franz den Schützennachwuchs zu betreuen.Kassenverwalterin Rita Fischer nannte die finanzielle Lage des Vereins sehr erfreulich, was viele Freiheiten zulasse. Erneut wies sie aber darauf hin, dass die Mitgliederbeiträge nicht für einen geordneten Vereinsbetrieb ausreichen. Die Gelder der Aktiven würden durch die Abgaben an den Bayerischen Sportverband und den Zuschuss bei der Weihnachtsfeier vollständig aufgezehrt. "Motor des Vereinslebens" seien die Theatereinnahmen der Bauernbühne, die aber nicht selbstverständlich und auf Dauer verfügbar seien.