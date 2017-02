Vermischtes Ursensollen

06.02.2017

Es lief rund im vergangenen Jahr bei der Krieger- und Soldaten- sowie Reservistenkameradschaft (KSK/RK) Hohenkemnath-Erlheim: acht neue Mitglieder dazugewonnen, Erfolge bei diversen öffentlichen Veranstaltungen. Und auch die Christbaumversteigerung war finanziell ertragreich.

Zwei Tage gefeiert

Gut für die Kasse

Hohenkemnath. Positiver hätten die Berichte bei der Jahreshauptversammlung des Vereins nicht ausfallen können. KSK-Vorsitzender Hermann Knauer, RK-Chef Manfred Rösl und Kassier Achim Kuchenbecker gaben den 30 anwesenden Mitgliedern eine detaillierte Übersicht über die Aktivitäten und Erfolge des vergangenen Jahres.Knauer hob in seinem Bericht besonders das zweitägige Jubiläumsfest zu 95 Jahre KSK und 35 Jahre RK im Juli hervor. Gemeinsam mit dem Patenverein aus Ursensollen und den Soldaten der 3. Kompanie des Kümmersbrucker Logistikbataillons hatte man am ersten Tag in interner Runde gefeiert. Am zweiten Tag war die Bevölkerung beim Sommernachtsfest auf dem Hohenkemnather Dorfplatz in großer Zahl vertreten.Aber auch die Italienische Nacht mit gut 250 verkauften Pizzas war wieder ein voller Erfolg. Gut kam das Open Air mit den Bands Austria 7, Burning Head und Devils Dime an, das Hunderte Gäste nach Hohenkemnath lockte. Aber auch die vorweihnachtliche Feier und die Christbaumversteigerung waren laut Kassier Achim Kuchenbecker eine sehr gute finanzielle Spritze für die Kasse der Hohenkemnather Reservisten.Bei der Hauptversammlung gab es in diesem Jahr eine Ehrung. Christian Wenkmann wurde für 25-jährige Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet. Manfred Rösl äußerte seine Freude darüber, dass acht neue Mitglieder dem Verein beigetreten sind. Diesem gehören damit 112 Personen an.Rösl blickte auf die Veranstaltungen zurück, nannte unter anderem die zweite vereinsinterne Meisterschaft im Schießen. Abgehalten zusammen mit der Kümmersbrucker Patenkompanie, siegte dabei Achim Kuchenbecker. Weiterer Höhepunkt war im vergangenen Jahr die Vier-Tage-Fahrt an den Gardasee, die bei den über 35 Teilnehmern äußerst positiv ankam - Wiederholung nicht ausgeschlossen.Einige öffentliche Termine der KSK/RK Hohenkemnath-Erlheim in diesem Jahr wurden bekannt gegeben: Freitag, 14. April: Karfreitagswanderung zum Habsberg, auch für Nichtmitglieder; Freitag, 26. Mai: 9. Hohenkemnather Open Air am Dorfplatz; Freitag, 9. Juni: Italienische Nacht am Dorfplatz; Samstag, 22. Juli: Sommernachtsfest anlässlich zehn Jahre Dorfplatz in Hohenkemnath; Samstag, 28. Oktober: Forellenräuchern am Dorfplatz.