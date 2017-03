Vermischtes Ursensollen

19.03.2017

Die ersten Gäste klingelten Johann Augsberger bereits um sechs Uhr mit einer Glocke aus dem Bett. "Das habe ich ja selbst eingeführt, da kann ich mich nicht beschweren", sagte der Ursensollener lachend. An seinem 80. Geburtstag gaben sich die Gäste, darunter auch Bürgermeister Franz Mädler, die Klinke in die Hand.

In vielen Vereinen Augsberger gehört vielen Vereinen und Vereinigungen an, für seine Treue und besondere Verdienste erhielt er verschiedene Ehrungen. Der inzwischen 80-Jährige war 1977 Gründer der Winkler-Kirwa, ist seit sechs Jahrzehnten bei Hubertus Ursensollen und ebenso lange bei der Feuerwehr. Für 40-jährige aktive Dienstzeit hatte er das Ehrenzeichens des bayerischen Innenministeriums bekommen.



1957 hob er die DJK Ursensollen mit aus der Taufe, baute sie mit auf und erweiterte sie. Dafür erhielt er unter anderem die Ehrenurkunde in Gold des Deutschen Volkssportverbandes für besondere Verdienste im Sport. Bürgermeister Franz Mädler hatte Augsbergers Verdienste um die Vereinsarbeit und an den Bürgern der Gemeinde im Januar 2008 honoriert und dem Jubilar die Bürgermedaille von Ursensollen verliehen. Um sich fit zu halten, geht Augsberger immer noch gerne Bergwandern, zum Stockschießen, auf den Fußballplatz oder zum Stammtisch. Der Jubilar wüscht sich vor allem Gesundheit, "denn auf dem Meterstab bleibt nicht mehr viel Platz", wie er selbst sagte. (ua)

Geboren wurde er als drittes Kind des "unteren Michlbauern", wie der elterliche Hof der Augsbergers mit Hausnamen seit jeher genannt wird. Nach der Volksschule in Ursensollen und der landwirtschaftlichen Berufsschule in Amberg unterstützte er zunächst die Familie bei der Landwirtschaft. 1957 begann der Jubilar eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Raiffeisenkasse Ursensollen und legte damit den Grundstein für seine berufliche Karriere.Nach der Weiterbildung zum Bankfachwirt wurde er erst in den Vorstand berufen, danach zum Vorstandsvorsitzenden gewählt und anlässlich des 40-jährigen Betriebsjubiläums schließlich zum Bankdirektor ernannt. Er erhielt die Goldene Raiffeisennadel des Bayerischen Raiffeisenverbandes sowie die Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer für 40 Jahre treue Dienste bei der Raiffeisenbank. Im Jahr 2000 verabschiedete er sich in den Ruhestand. "Rückblickend hatte ich meinen absoluten Traumberuf", sagte Augsberger sichtlich stolz an seinem 80. Geburtstag. Auch privat hat er sein Glück gefunden: Mit seiner Frau Magdalena, eine geborene Frauenknecht, feierte er vor vier Jahren 50. Hochzeitstag. Sohn Harald und Tochter Eveline schenkten ihm drei Enkel: Mario, Christoph und Nele.