Vermischtes Ursensollen

19.03.2017

Zur gemeinsamen Kinderkirche haben sich zahlreiche Mädchen und Buben zwischen zwei und sechs Jahren in der Ursensollener Bücherei getroffen. Die Kinder befassten sich mit der Fastenzeit, erfuhren, dass Jesus 40 Tage in der Wüste gefastet hatte. Außerdem überlegten sie, auf was sie in dieser Zeit verzichten könnten: Süßigkeiten, Fleisch, Auto, Spielzeug.

Damit ihnen klar wurde, dass in ärmeren Ländern ständig Verzicht geübt werden muss, deckten die Kleinen zwei Frühstückstische: einen mit vielen Lebensmitteln, wie sie es von daheim gewohnt sind, und einen mit nur Reis, Fladen und Wasser. Am Ende spendete Dr. Konrad Willi den Kindern den Einzelsegen.