Vermischtes Ursensollen

06.03.2017

Eine Annahmestelle für Kleider- und Schuhspenden hat die Kolpingsfamilie Ursensollen in ihrem Heim am alten Bahnhof eingerichtet. Damit soll allen Gelegenheit gegeben werden, an jedem ersten Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr Kleiderspenden kostenlos abzugeben.

Größere Mengen können auch nach telefonischer Vereinbarung (09628/2 37) angeliefert oder abgeholt werden. Gesammelt werden Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, saubere Unterwäsche, Federbetten, Woll- und Stricksachen, Ledergürtel und -taschen, Bett- und Haushaltswäsche, Übergardinen und Schuhe (paarweise). Textilabfälle, Teppiche, Matratzen, Heizkissen, Haushaltsgeräte oder Kunststoffe sowie nasse oder verschlissene Kleidung werden nicht angenommen. Die Sammelbeutel sind zugebunden abzugeben. Mit dem finanziellen Erlös werden Jugendarbeit und soziale Projekte unterstützt. Infos zur Kleider- und Schuhannahme auf der Homepage (kolpingsfamilie-ursensollen.de).