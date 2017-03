Vermischtes Ursensollen

26.03.2017

Die Polizei Amberg sucht weiterhin nach dem Fahrer des schwarzen VW Golf, der am Freitagabend zusammen mit dem bei Ehringsfeld tödlich verunglückten 29-jährigen Fahrer eines Honda Civic auf der B 299 unterwegs war. Er hatte sich am Sonntag noch nicht gemeldet.

40 Minuten reanimiert

"Keine Chance"

Dass sich der Golf und der Honda Civic gegen 20 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Kastl und Ursensollen ein Autorennen geliefert haben sollen, wie am Samstag mehrere Internetportale meldeten, bestätigte die Polizeiinspektion Amberg nicht. "Dazu liegen uns keine Erkenntnisse vor", sagte ein Sprecher auf AZ-Nachfrage.Ungeklärt ist auch weiterhin die Ursache für den tödlichen Unfall. Aus dem Pressebericht der Polizei weiß man, dass der Honda Civic offenbar mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Ein Zeuge erklärte, er sei mit seinem Auto auf der B 299 gefahren und von einem schwarzen VW Golf und danach einem roten Honda Civic mit hohem Tempo überholt worden.Einige Kilometer nach dem Überholvorgang kam der Honda in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der 29-Jährige am Steuer des Wagens erlitt dabei schwere Verletzungen, die er nicht überlebte, obwohl Feuerwehr und Rettungsdienst rund 40 Minuten reanimierten. Aufgrund der besonderen Bedingungen hätten auch die Feuerwehrleute diesen Einsatz als sehr belastende und "brutale Stresssituation" erlebt, sagte Kreisbrandmeister Alexander Graf (Ursensollen) gegenüber der AZ. Denn für gewöhnlich träfen Feuerwehr und Rettungsdienst fast zeitgleich an einem Unfallort ein, hier aber habe der Rettungswagen aus Hirschau kommen müssen, da andere offenbar nicht verfügbar gewesen seien.Deshalb sei plötzlich die Feuerwehr vor der Aufgabe gestanden, bei dem eingeklemmten 29-Jährigen die Reanimation vorzunehmen, während noch Kameraden mit Rettungsspreizer und Schere daran arbeiteten, den Verletzten aus dem Autowrack zu befreien. Man habe dabei auf die Vorarbeit eines Sanitäters bauen können, der bei den Helfern vor Ort in Kastl aktiv sei, auf dem Nachhauseweg zufällig an der Unfallstelle vorbeigekommen sei und bereits mit der Reanimation begonnen habe, berichtete Graf. Zudem hatte die Feuerwehr am Unfallort drei ausgebildete Sanitäter in ihren Reihen - "und sie haben dort sehr gut gearbeitet". Darüber hinaus konnten die Ursensollener Wehrleute auf den Rettungsrucksack und den Defibrillator zurückgreifen, den sie sich erst vor kurzem auf eigene Kosten angeschafft hatten."Die Kameraden haben Hervorragendes geleistet", würdigte Graf ihren Einsatz. "Aber aufgrund der schweren Verletzungen hatten wir wohl keine Chance, das Leben des Mannes zu retten." Als zusätzliche Belastung wertete Graf, dass die Ursensollener den Verunglückten als Einheimischen gekannt hätten. Der Notfallseelsorger und seine Helfer hätten sich deshalb auch der Einsatzkräfte angenommen und mit ihnen das Gespräch gesucht. "Wir werden uns auch in den nächsten Tagen noch einmal zusammensetzen", erläuterte Graf. "Ich hoffe, dass alle Kameraden den Einsatz gut verkraften."Insgesamt waren aus den Feuerwehren Ursensollen und Kastl knapp 30 Leute im Einsatz. Sie kümmerten sich auch um die rund zweistündige Vollsperrung der B 299. Die Polizeiinspektion Amberg bittet weiterhin Zeugen des Unfalls oder des Geschehens auf der B 299 am Freitag gegen 20 Uhr, sich unter Telefon 09621/890-320 mit ihr in Verbindung zu setzen.___Weiterer Bericht und Bilder im Internet: