Vermischtes Ursensollen

14.03.2017

3

0 14.03.2017

Zum 70. Geburtstag des VdK in Bayern macht der Ortsverband Ursensollen sich und dem Landesverband ein Geschenk: Er glänzt mit 20 Neueintritten und freut sich damit über seinen höchsten Mitgliederstand. 267 Männer und Frauen gehören dem VdK vor Ort an.

Viele Erfolge erreicht

Zusammenwachsen gelingt

Treue Mitglieder Der VdK Ursensollen ehrte bei seiner Versammlung auch langjährige Mitglieder. Zehn Jahre gehören dem Ortsverband an: Melanie Bernscheider, Josef Distler, Sieglinde Graf, Edeltraud Müller, Xaver Neger, Georg Ritter, Rudolf Schuml, Jutta Streher und Christian Wenkmann. 15 Jahre sind Liselotte Brandl, Michael Braun, Christian Ehbauer, Irmgard Fasold, Josef Häberl, Oswald Jobst, Manfred Kaross, Michael Ritter, Christian Rubenbauer, Alfred Schön, Wolfgang Wenkmann und Helmut Wilhelm dabei. 20 Jahre halten dem VdK Klaus Klose, Ferdinand Sperber und Annette Spies die Treue, 25 Jahre sind es bei Heinz Wismeth und schon drei Jahrzehnte gar bei Johann Schneider. (usc)

Obwohl alte Unterlagen in der Geschäftsstelle längst verloren sind, geht der Vorstand dennoch davon aus, dass auch der Ursensollener Verband seit rund 70 Jahren besteht. In ihrem kurzen Rückblick auf diese Entwicklung bei der Jahreshauptversammlung fasste Ortsvorsitzende Jutta Streher einige Schwerpunkte zusammen: "Seit nunmehr 70 Jahren setzt sich unser Verband für Gerechtigkeit ein und ist bundesweit eine zentrale Größe in der Sozialpolitik. Unser Ziel ist es, auch weiterhin in diesem Sinne zu denken und zu handeln, um als vertrauenswürdiger und unabhängiger Verband noch viele Verbesserungen für sozial benachteiligte Menschen zu erreichen."Als Beiträge zum Erfolg führte Streher im Partyraum Hirsch in Hohenkemnath beispielsweise das Bundesversorgungsgesetz (1950), die jährliche Anpassung der Kriegsopferrenten (1970), das Schwerbehindertengesetz (1974), die Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung (1995), die Anhebung der Mütterrenten (2014) und die Reform der Pflegeversicherung (2017) an, die endlich die Bedürfnisse von Demenzpatienten berücksichtige. "Ohne das Engagement unserer Mitglieder sowie der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter wären diese Erfolge nicht zu haben gewesen", hob Streher hervor.In ihrem Jahresrückblick wies sie nicht nur auf Veranstaltungen zur Pflege der Geselligkeit und Förderung der Gemeinschaft hin, sondern erinnerte auch an Infoveranstaltungen. Sie waren in das Programm des Seniorennetzwerks Ursensollen-Ammerthal eingebunden und hatten die Themen "Depressionen" sowie "Pflegefall - was nun?". Auch für heuer seien wieder Treffen wie Muttertags- und Vatertagsfeiern und das beliebte Sommerfest beim Waldhaus auf der Agenda. Am Dienstag, 28. März, kommt außerdem Diplom-Sozialpädagoge Georg Pilhofer zum Vortrag "Glauben und seelische Gesundheit - Weisheiten der christlichen Religion" nach Ursensollen.VdK-Kreisvorsitzende Marianne Kies-Baldasty verglich die Aktivitäten in den 28 VdK-Ortsverbänden und sprach in diesem Zusammenhang von einer "tollen Arbeit" in Ursensollen. Sie erinnerte an die Anfänge in den ersten Beratungsstellen ab 1945 und an die positive Entwicklung vom Kriegsopfer- hin zu einem modernen Sozialverband, der für Mitmenschlichkeit und soziale Gerechtigkeit kämpfe. Nach ihren Worten tritt der VdK mit Erfolg auch vor Gericht für die Interessen seiner Mitglieder ein. Allein in Bayern seien im Vorjahr 5300 Klagen erfolgreich gewesen.Dank sagte Kies-Baldasty den Sammlern, die in Ursensollen erneut für die Aktion "Helft Wunden heilen" von Haus zu Haus unterwegs waren. Auf Kreisebene hätten sie das Vorjahresergebnis um 1800 Euro verbessern können. "Wir erleben hier in unserer Gemeinde einen funktionierenden Verband", bestätigte 3. Bürgermeister Josef Schmaußer. Dies sei in Zeiten von sinkender sozialer Gerechtigkeit und Menschlichkeit wichtig. Durch die Mitgliederverteilung über das ganze Gemeindegebiet trage der VdK zu einem guten Zusammenwachsen der Bevölkerung bei. Abschließend würdigte Streher den Einsatz der Helfer vor Ort, deren Aufgaben, Funktion und Ausrüstung Vorsitzender Marco Preißler vorstellte.