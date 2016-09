Per Hubschrauber mit schweren Verletzungen in Klinik

08.09.2016

Hohenkemnath. Auf einer Wiese kam ein 76-Jähriger aus Amberg zum Liegen, der zuvor am Mittwochabend mit seinem Kraftrad auf der Kreisstraße AS 9 von Reinbrunn in Richtung Hohenkemnath unterwegs war. Der Mann war gegen 18.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Zufällig vorbeikommende Verkehrsteilnehmer, die den Unfall selbst nicht wahrgenommen hatten, fanden den schwer verletzten Kradfahrer und alarmierten die Rettungskräfte. Der Rentner wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht.Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, so die Polizei, dürfte kein weiteres Fahrzeug beteiligt gewesen sein. Während der Unfallaufnahme wurden die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Amberg durch die Feuerwehren aus Hohenkemnath und Garsdorf unterstützt.Am Kraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro.