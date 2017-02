Vermischtes Ursensollen

26.02.2017

Es war der erfolgreiche Auftakt eines langen Faschingswochenendes. Mit dem traditionellen Sportlerball ist die DJK Ursensollen am Samstag in ihr mit Veranstaltungen gespicktes Programm gestartet.

Ursensollen. (brü) Nach Worten von DJK-Vorsitzendem Armin Weber, der mit Sebastian Güthlein und Daniel Meuler die Abendkasse betreute, dürften es über 400 Gäste gewesen sein, die dem Faschingsball im Kubus und Atrium der Grundschule ihre Aufwartung machten.Für beste musikalische Unterhaltung sorgte dabei im Kubus die Band Keine Ahnung aus Vilseck. Mit Schlagern, Rock-Hits und aktuellen Liedern verstanden die Musiker, das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Auf der Tanzfläche vor der Bühne herrschte über den ganzen Abend reger Betrieb. Zudem sorgte die Garde aus Rieden mit ihrem Auftritt bei den vielen Besuchern für Begeisterung.An der Bar sorgte DJ Andy für die richtigen Beats. Einen Platz am Tresen zu ergattern war schwer, vor allem die Longdrinks waren enorm beliebt. Gleiches galt für den Verpflegungsstand, an dem es Schnitzelsandwiches, Lachssemmeln und weitere Köstlichkeiten gab. Über fünf Stunden wurde beim Sportlerball der DJK Ursensollen gefeiert. Armin Weber zeigte sich, als auch die letzten Gäste weit nach dem offiziellen Ende den Saal verlassen hatten, zufrieden: "Wir können in keiner Art und Weise meckern. Mit dem Zuspruch, mit der Stimmung und mit den Gästen, der Band und dem Gardeauftritt sind wir vollends zufrieden", resümierte Weber und fügte hinzu: "Ich denke, das war heute ein gelungener Start für die jetzt noch anstehenden Veranstaltungen, die wir über Fasching noch ausrichten."