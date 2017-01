Sternsinger in der Pfarrei St. Vitus in Ursensollen

Vermischtes Ursensollen

10.01.2017

5

0 10.01.2017

Damit sie Gottes Segen in die Häuser bringen, sandte Pfarrer Dr. Konrad Willi die Sternsinger aus. Die Ministranten der Pfarrei St. Vitus waren dann an vier Tagen in den Ortschaften Kotzheim, Littenschwang, Oberhof, Weiherzant, Ehringsfeld und Ursensollen unterwegs.

Sie sammelten unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit!" Geld für eine Hilfsaktion. So soll auf den Klimawandel aufmerksam gemacht werden, der die Erde bedroht. In Kenia sind die Auswirkungen extrem. Es fällt kaum noch Regen und deshalb ist das Wasser sehr knapp. Auch waren etwa 15 Ministranten aus der Pfarrei Ursensollen bei der bundesweiten Eröffnung der Aktion Dreikönigssingen in Neumarkt dabei.