Vermischtes Ursensollen

23.05.2017

Früh morgens traten die Gläubigen aus Häuslöd, Hohenkemnath, Ursensollen, Utzenhofen und Hausen zur Sternwallfahrt nach Zant an. Sie zogen durch Fluren und machten Halt an Kapellen, die auf dem Wege lagen, ehe sie sich in Zant am Fuße der Wallfahrtskirche St. Josef trafen. Gemeinsam ging die große Gruppe, begleitet von vielen weiteren Besuchern und den Fahnenabordnungen der Vereine, bei bestem Wetter hinauf zum Schlossberg. Die im Jahr 1684 von Freiherr von Rummel erbaute katholische Kirche wurde 1778 erweitert, 1878 renoviert und 1966 erneut umfassend saniert.

Den Gottesdienst im Freien zelebrierte Pater Marek Michalak. In seiner Festpredigt sagte er: "Bitten wir durch Maria, dass wir die Kraft haben, durch alles Dunkle zu schauen und das Licht zu erkennen, das uns führt." Der Wettersegen sei ihm ein Anliegen: "Wie mühsam oft die Arbeit ist, und wie gut schmeckt danach das frische Brot." Musikalisch gestaltet wurde die Messe von einer Organistin. Pfarrgemeinderatssprecher Werner Simon dankte Pater Marek, der mit sehr viel Engagement die Wallfahrt in den zwölf Jahren seines Wirkens unterstützt habe. Das schöne Wetter lud ein zum Beisammensein bei einer Wallfahrerbrotzeit.