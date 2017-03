Vermischtes Ursensollen

13.03.2017

599

0 13.03.2017599

Einen glücklichen Ausgang nahm eine größere Vermisstensuchaktion zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr, im Bereich von Ursensollen. Eine 60-Jährige aus dem Raum Nürnberg hatte eine Veranstaltung in Oberleinsiedl besucht und war danach für ihre Angehörigen nicht mehr erreichbar.

Diese machten sich große Sorgen und alarmierten die Polizeiinspektion Amberg, die eine großangelegte Suchaktion startete. Neben allen verfügbaren Polizeistreifen waren dabei auch ein Polizeihubschrauber und ein Polizeihund eingesetzt. Unterstützung erhielten die Beamten auch von den Flächensuchhunden der Johanniter-Unfall-Hilfe Regensburg, der Fachgruppe Ortung des THW Sulzbach-Rosenberg, der Rettungshundestaffel der Feuerwehr Schwarzhofen mit ihren Personensuchhunden sowie der Hundestaffel Bayerwald/Bayerischer Jura. Neben zehn Polizisten beteiligten sich rund 40 weitere Rettungskräfte an der Suche rund um Oberleinsiedl. Eine Handy-Botschaft der Vermissten am Sonntagmorgen löste die Anspannung: Sie war über Umwege unversehrt nach Hause zurückgekehrt. Die Aktion in den Nachtstunden blieb der Öffentlichkeit weitgehend verborgen, was der Polizei ganz lieb war, da sich so weniger Ablenkungen für die Suchhunde ergaben, wie Stefan Amann erläuterte, der Sprecher der Polizeiinspektion Amberg.