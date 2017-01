Vermischtes Ursensollen

17.01.2017

17.01.2017

Lautes Hämmern dringt aus der Mehrzweckhalle der Mittelschule. Ein Akkuschrauber heult auf. Die Schüler erleben Unterricht mal anders: Sie löten, sägen und werkeln an 20 Stationen der Technik-Rallye.

Technik für Mädchen

Spielerisch Beruf finden

Jessica hält die Stoppuhr in der Hand und gibt den Startschuss: "Und los!" Vivienne beugt sich über das Holzbrett und dreht die Muttern so schnell es geht auf die Schrauben. 55 Sekunden braucht sie dafür. Die beiden Fünftklässlerinnen testeten am Dienstag in der Mittelschule eine Station bei der Technik-Rallye der Bildungsinitiative "Technik - Zukunft in Bayern 4.0". Die Rallye soll die Kinder an über 20 Stationen für Praktika und Berufe im technischen Bereich begeistern."Gerade Mädchen kommen durch die Aktion früh in Berührung mit Technik. Sie lernen technische Berufe kennen und merken, ob das was für sie ist oder nicht. Im Lehrplan steht die Berufsorientierung auch ab der fünften Klasse. Deshalb ist die Rallye eine tolle Sache", sagte Rektor Thomas Oetzinger. Die Aktion wird von den bayerischen Metall- und Arbeitgeberverbänden finanziell unterstützt. Projektträger ist das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft. Die Rallye, die es seit 2003 gibt, gastiert jährlich an 20 Schulen in Bayern.An den verschiedenen Stationen testeten die Kinder ihre handwerklichen Begabungen und technischen Talente. Sie schnitten Kupferrohre, befestigten Kabel in Lüsterklemmen und sägten Holz. Bei fast jeder Station stellten die Nachwuchs-Handwerker etwas her, das sie mit nach Hause nehmen konnten. Sie bogen unter anderem verschiedene Figuren aus Draht, machten Schlüsselanhänger aus Leder und löteten ein "Branding" auf kleine Holzschilder.Corinna Scheibenzuber und Martin Hillebrand vom Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft erklärten die Mitmach-Tische. Die Kinder durften raten, welche Werkzeuge die Referenten dabei hatten und in welchem Beruf diese verwendet werden. Dabei stand die Sicherheit im Vordergrund. Hillebrand gab Anweisungen, wie die Kinder mit den Werkzeugen arbeiten mussten. Außerdem hatte er einige Tipps parat: "Drahtbiegen ist oft Teil eines Einstellungstests bei einem Handwerksberuf. Da ist es gut, wenn man das vorher üben kann." Die Schüler kannten die Werkzeuge, die dazu auf dem Tisch lagen: eine Flachzange zum Winkelbiegen, einen Seitenschneider zum Abzwicken von Draht und eine Spitzzange zum Fertigen von Rundungen."Die Schüler sollen ausprobieren, was ihnen Spaß macht", sagte Hillebrand. Auch Alois Siegert, der Klassenlehrer der fünften Klasse, findet das Ganze sinnvoll. "Wir haben komplett offen gelassen, um was es heute geht und nicht zu viel verraten. Die Kinder sollten sich auf die Aktion einlassen und ihre Kreativität ausleben." Die Technik-Rallye geht das Thema Berufsorientierung praktisch und spielerisch an. Das gefällt auch den Schülern. Nach einer Runde am Stromkreis waren die Kinder begeistert. Kilian änderte sogar seinen Berufswunsch. "Eigentlich wollte ich Gärtner werden wie mein Bruder. Aber vielleicht mache ich trotzdem mal irgendwas mit Kabeln."