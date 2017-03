Vermischtes Ursensollen

24.03.2017

Ehringsfeld. Auf der Bundesstraße 299 hat sich am Freitagabend ein tödlicher Unfall ereignet. Gegen 20 Uhr kam aus noch ungeklärten Gründen ein 29-Jähriger mit seinem Honda Civic von der Straße ab und prallte dort frontal gegen einen Baum.

Der Autofahrer war in seinem Wagen eingeklemmt. Trotz Reanimationsversuchen starb der 29-Jährige aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach noch an der Unfallstelle. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren vor Ort. Die Bundesstraße war etwa zwei Stunden lang gesperrt. Der Unfall ereignete sich zwischen Kastl und Ursensollen auf Höhe der Abzweigung nach Ehringsfeld.Wie die Polizei in der Nacht auf Samstag mitteilte, war der Honda-Fahrer offenbar mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Bei der Unfallaufnahme habe ein Zeuge erklärt, dass er mit seinem Auto auf der B 299 gefahren sei, als er von einem schwarzen VW Golf und danach von einem roten Honda Civic mit hohem Tempo überholt wurde.Einige Kilometer nach dem Überholvorgang, kurz nach der Einmündung nach Ehringsfeld, kam der Fahrer des Honda in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerseite seines Autos gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum.Zeugen des Unfalls, insbesondere der Fahrer des schwarzen VW Golf, werden jetzt gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Amberg unter der Telefonnummer 09621/89 03 20 in Verbindung zu setzen.